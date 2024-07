Així és Kamala Harris, la possible candidata a presidenta dels Estats Units

Kamala Harris, en arxiu | Europa Press

Kamala Harris, actual vicepresidenta dels Estats Units, es perfila com una possible candidata a la presidència del Partit Demòcrata després de l'anunci de Joe Biden de no presentar-se a les eleccions de novembre. Però qui és aquesta política?

Kamala Devi Harris va néixer el 20 d'octubre de 1964 a Oakland, Califòrnia. És filla de Shyamala Gopalan, una investigadora de càncer de mama d'origen indi, i Donald Harris, un economista jamaicà. Des de jove, Kamala va estar immersa en un entorn que valorava l'educació i l'activisme. La seva mare va jugar un paper crucial a la seva vida, inculcant-li la importància de lluitar per la justícia social.

Harris va assistir a la Universitat Howard, una institució històricament negra a Washington, D.C., on va estudiar Ciències Polítiques i Economia. Posteriorment, va obtenir el seu títol d'advocada a la Universitat de Califòrnia, Hastings College of the Law. Després de completar la seva educació, Kamala va iniciar la seva carrera en l'àmbit judicial com a fiscal adjunta al comtat d'Alameda, Califòrnia, on es va centrar en la persecució de casos d'abús infantil i violència domèstica.

El 2003, Kamala Harris va ser escollida Fiscal del Districte de San Francisco, càrrec que va ocupar fins al 2011. Durant el seu mandat, va implementar programes innovadors dirigits a reformar el sistema de justícia penal, especialment pel que fa a la rehabilitació de delinqüents no violents. El 2011, es va convertir en la Fiscal General de Califòrnia, sent la primera dona i la primera persona d'ascendència índia i jamaicana en ocupar aquest càrrec. La seva labor en aquesta oficina va incloure importants reformes en àrees com els drets dels consumidors, la justícia criminal i la protecció del medi ambient.

El 2016, Kamala Harris va ser escollida senadora per Califòrnia, on va continuar el seu treball en defensa dels drets civils, la reforma migratòria i la justícia econòmica. La seva ferma postura en aquests temes i la seva habilitat per qüestionar funcionaris durant les audiències del Senat la van catapultar a l'atenció nacional.

El 2020, Joe Biden la va escollir com a la seva companya de fórmula, i junts van aconseguir la victòria a les eleccions presidencials de novembre. Com a vicepresidenta, Harris ha tingut un paper actiu i visible en diverses àrees, incloent la reforma migratòria, la lluita contra la pandèmia de COVID-19 i la promoció de la igualtat de gènere. La seva capacitat per afrontar temes complexos i el seu compromís amb la justícia han estat constants en la seva carrera.

Una anècdota destacada de la seva vida pública va ocórrer durant les primàries demòcrates de 2019, quan Kamala Harris va qüestionar a Joe Biden sobre el seu historial en temes de segregació escolar en un debat televisat. Aquest moment va ser significatiu perquè va mostrar la seva determinació i la seva habilitat per enfrontar fins i tot els seus propis aliats polítics en pro de la justícia i l'equitat.