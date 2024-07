Almenys 6 morts en un tiroteig en una residència de gent gran a Croàcia

Un operatiu de la policia croata. Foto: Europa Press

Almenys 6 persones han mort i 4 més han resultat ferides aquest dilluns 22 de juliol després que un membre retirat de la Policia Militar d'uns 50 anys hagi irromput a trets en una residència de gent gran de la localitat de Daruvar, al centre de Croàcia.

Entre els morts presumptament es troba la mare de l'atacant, així com altres ancians i empleats de la residència. Un dels ferits està en estat greu, mentre que la resta estan fora de perill, segons informacions recollides per la premsa local.

Després de l'atac, empleats de la residència han acudit a una botiga propera per trucar a la policia, que ràpidament s'ha desplaçat fins al lloc. Les forces de seguretat han aconseguit detenir el presumpte autor, que havia fugit a una cafeteria propera.

La policia del comtat de Bjelovar-Bilogora ha informat en un comunicat que el sospitós està sota custòdia i que la Fiscalia regional ja ha iniciat una investigació dels fets.

Reacció de les autoritats

Diversos ministres del Govern han posat rumb a Daruvar, ubicada a uns 100 quilòmetres de la capital, Zagreb.

Per part seva, el primer ministre, Andrej Plekovic, ha assegurat que "estem consternats per l'assassinat de cinc persones a la Llar d'Avis de Daruvar. Expressem el nostre més sentit condol a les famílies de les víctimes i esperem la recuperació dels ferits. Espero que les autoritats competents determinin totes les circumstàncies del terrible crim”, ha manifestat a les xarxes socials.

Per la seva banda, el president de Croàcia, Zoran Milanovic, ha anat un pas més enllà i, a més de traslladar el condol a les famílies de les víctimes, ha interpretat el que ha passat com "una advertència aterridora " de l'auge de la violència a la societat, advocant en aquest punt per "un control més rigorós" de la possessió d'armes.

L'alcalde de Daruvar, Damir Lnenicek, ha reconegut que, de moment, "és difícil dir quina és la causa" del succés, i ha traslladat la total confiança en la investigació posada en marxa per les autoritats. A més, ha destacat que la residència de gent gran prestava servei a unes 20 persones.