Prop d'un centenar de morts després de l'atac d'Israel a Jan Yunis

Una imatge de la destrucció a Jan Yunis. Foto: Europa Press

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), han elevat aquest dimarts 23 de juliol a prop de 90 els morts a causa de la nova ofensiva de l'Exèrcit d'Israel contra la ciutat de Jan Yunis, situada al sud de l'enclavament palestí.

L'oficina de premsa de les autoritats gazatíes han indicat, en un comunicat publicat al seu compte a Telegram, que durant les últimes hores s'han confirmat 89 "màrtirs", 263 ferits i 68 desapareguts, per la qual cosa es tem que la xifra de morts pugui augmentar en les pròximes hores.

De la mateixa manera, han assenyalat que almenys 13 habitatges s'han esfondrat sobre els seus habitants a causa dels bombardejos de les forces israelianes, la força aèria de les quals ha atacat un total de 190 edificis, a la qual cosa se sumen 130 atacs més amb carros de combat i artilleria.

"Condemnem la continuada comissió d'aquestes horribles massacres per part de l'ocupació israeliana contra civils i desplaçats", han dit, abans de fer "totalment responsables" Israel i els Estats Units d'aquesta ofensiva i demanar a la comunitat internacional "que aturin immediatament aquestes matances".

Per part seva, l'Exèrcit d'Israel ha recalcat que durant la jornada de dilluns passat 22 de juliol va posar en marxa "un atac" contra la ciutat, tot just hores després d'ordenar l'evacuació de part de la "zona humanitària" establerta per les mateixes autoritats israelianes a Jan Yunis i els seus voltants.

Així, ha destacat a través d'un comunicat publicat a la seva pàgina web que durant les últimes 24 hores ha atacat "més de 50 infraestructures terroristes" a la ciutat, "inclosos magatzems de munició, llocs d'observació, edificis usats per terroristes de Hamàs i una ruta de túnels".

L'Exèrcit ha apuntat a més que un projectil suposadament llançat per Hamàs des de la zona humanitària d'Al-Mauasi ha impactat a la mateixa Franja i ha insistit que el grup viola regularment el Dret Internacional i usa sistemàticament edificis civils i els civils com a escuts humans per emportar a terme "les accions terroristes contra l'Estat d'Israel".