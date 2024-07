Troben taurons 'encocats' per les drogues que es llencen el vàter

Foto: CanvaPro

Un fenomen alarmant ha captat l'atenció de científics i conservacionistes: la presència de cocaïna als cossos dels taurons en aigües brasileres. La situació està generant preocupació pels efectes d'aquesta droga als ecosistemes marins ia la salut d'aquests depredadors oceànics importants.

Un estudi recent publicat a la revista Science of the Total Environment ha revelat que 13 taurons de nas punxegut capturats a la costa brasilera van presentar nivells significativament alts de cocaïna i el seu metabòlit (és el producte que queda després de la descomposició), la benzoilecgonina, a els seus músculs i fetges. Aquests nivells són, en alguns casos, fins a 100 vegades superiors als prèviament registrats. Els investigadors assenyalen que aquests taurons són particularment vulnerables a la contaminació pel fet que habiten en aigües costaneres.

El mecanisme exacte pel qual la cocaïna arriba als taurons continua sent un misteri. Tot i això, s'han proposat diverses teories. Una possibilitat és que la droga entri a l'oceà a través de les aigües residuals, que contenen residus humans, inclosos orina i femta, de persones que han consumit cocaïna. Una altra hipòtesi suggereix que el drenatge de laboratoris il·legals de processament de cocaïna podria estar contribuint a la contaminació. El que no és del tot creïble és que els taurons consumeixin directament de farcells de cocaïna caiguts al mar.

El terme "taurons de la cocaïna" ha guanyat popularitat en els darrers temps, fins i tot inspirant programes de televisió i pel·lícules, encara que aquestes representacions solen exagerar la situació. Tot i l'atenció mediàtica, la realitat subjacent és seriosa: l' impacte de la cocaïna a la salut i el comportament dels taurons pot ser sever.

L'experta en ecotoxicitat, la Dra. Tracy Fanara de la Universitat de Florida, adverteix sobre les possibles conseqüències de l'exposició a la cocaïna als taurons. "Podríem començar a veure taxes de fecunditat i creixement més baixes", va comentar al The Telegraph . Els efectes de la cocaïna podrien fer malbé la vista dels taurons, dificultant la seva capacitat per caçar. A més, hi ha la preocupació que la droga pugui alterar-ne el comportament, fent-los més agressius o provocant frenesies alimentaris.

Aquest descobriment subratlla la necessitat urgent d'investigar més a fons com la contaminació per drogues afecta els ecosistemes marins. Cal esforços per abordar la contaminació de l'oceà i protegir la biodiversitat. Mentrestant, els científics continuen treballant per entendre l'abast complet d'aquest problema i les possibles solucions, amb l'esperança de mitigar els efectes adversos en el futur.