La directora dels Serveis Secrets dels EUA dimiteix pel "fracàs" del dispositiu de Trump

Kimberly Cheatle, durant un interrogatori del Comitè de Supervisió. Foto: Europa Press / Canva Pro

La directora del Servei Secret dels Estats Units, Kimberly Cheatle , ha presentat la dimissió aquest dimarts 22 de juliol després de reconèixer el "fracàs" al dispositiu de seguretat de l'expresident Donald Trump durant un acte de campanya a Pennsilvània, on va patir un intent d'assassinat.

Cheatle va ser interrogada el passat dia 22 pel Comitè de Supervisió de la Cambra de Representants, davant el qual va admetre que el que va passar va ser "el fracàs més important en dècades" (en matèria de seguretat). Diversos dirigents republicans, inclòs el president de la Cambra, Mike Johnson, havien exigit la seva renúncia.

De fet, Johnson va aconseguir un acord amb el líder de la minoria demòcrata a la Cambra, Hakeem Jeffries, per formar un equip de treball compost per membres dels dos partits que investigui el que va passar al míting i determini responsabilitats per l'intent d'assassinat contra l'expresident.

L'atac, en què Trump va patir una ferida lleu a la seva orella dreta després que una bala el fregués, va resultar en la mort d'un simpatitzant i va deixar dos ferits més. L'atacant, identificat com Thomas Matthew Crooks, de 20 anys, va ser abatut segons després per un franctirador del Servei Secret.

Dies agitats als Estats Units

La política nord-americana viu, els últims dies, jornades agitades; tot va començar amb l'intent d'assassinat del magnat i expresident... però això ha estat només el principi.

Després d'això, Joe Biden va anunciar que havia donat positiu per coronavirus i va cancel·lar la seva agenda de precampanya (les eleccions seran al novembre).

Aquest fet va fer que creixessin encara més les veus que li demanaven que s'apartés de la carrera electoral, d'aspirar a la reelecció per part del Partit Demòcrata.

Tot i que l'actual president nord-americà havia dit, per activa i per passiva, que volia tornar a passar una legislatura a la Casa Blanca, finalment va anunciar que fa un pas al costat.

Serà la seva vicepresidenta, Kamala Harris, qui lideri la candidatura dels demòcrates a la presidència dels Estats Units aquesta tardor.

Així doncs, falten mesos perquè obtinguem resposta a una pregunta que ja ronda les ments de tot el món: serà la primera dona que ocupi la Casa Blanca?