La maniobra de Trump per evitar que Harris tingui els fons de Biden

Les eleccions a la Casa Blanca seran al novembre. Foto: Europa Press / Canva Pro

L'equip de campanya de l'expresident Donald Trump, candidat del Partit Republicà a la Casa Blanca, ha presentat una queixa davant la Comissió Federal Electoral pel traspàs dels fons recaptats per la campanya del president, Joe Biden, a la seva vicepresidenta, Kamala Harris, després de renunciar a la reelecció.

L'assessor general de campanya de Trump, David Warrington, ha argumentat que Harris --que va presentar la seva candidatura després del pas enrere de Biden-- "està intentant perpetrar un robatori de 91,5 milions de dòlars (una mica menys de 85 milions d'euros) dels diners sobrants de la campanya de Joe Biden".

"És un robatori descarat de diners que constituiria la major contribució excessiva i la violació més gran en la història de la Llei de Campanya Electoral Federal del 1971", ha subratllat l'equip de campanya en un escrit recollit per la cadena nord-americana CNN i que apunta directament tant a Biden com a Harris, així com a la tresorera de la seva campanya Keana Spencer.

L'equip de campanya acusa Spencer de "violar flagrantment la llei en fer i rebre una contribució excessiva de gairebé 100 milions de dòlars", així com per "presentar formularis fraudulents davant de la comissió pretenent reutilitzar el comitè de campanya principal d'un candidat (Biden) ) per a l'ús d'un altre (Harris)".

Des de l'equip de Harris han sortit ràpidament al pas de la demanda i el seu portaveu de campanya, Charles Kretchmer Lutvak, ha acusat els republicans d'estar "celosos" que els demòcrates estan "motivats per derrotar Donald Trump" i els seus aliats seguidors del moviment MAGA (Make America Great Again; fer Amèrica gran de nou, en espanyol).

Kretchmer Lutvak ha advertit l'equip de Trump que, mentre se centren en "reclamacions il·legals fundades, com les que han fet durant anys per intentar suprimir vots i robar eleccions, només es distreuran" mentre els demòcrates "inscriuen voluntaris, parlen amb els votants i guanyen les eleccions”.

Biden va anunciar el cap de setmana la retirada de la seva candidatura a la reelecció, argumentant que aquest era un pas darrere del seu partit i dels Estats Units, i va passar el testimoni a la seva vicepresidenta. Harris va acceptar l'encàrrec i ara intenta reunir els suports per ser nominada oficialment candidata després d'heretar la campanya de Biden, incloses algunes de les seves recaptacions de donants.