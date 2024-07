200 detinguts en una protesta contra la visita de Netanyahu al Capitoli dels EUA

Manifestants propalestins a Washington. Foto: Europa Press / Canva Pro

La Policia del Capitoli dels Estats Units ha informat que ha detingut unes 200 persones que es trobaven protestant als voltants del congrés contra la visita del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.

"Aproximadament 200 persones han estat detingudes pel Codi del Districte de Columbia 22-1307 -Abarrotar, Obstruir o Incomodar- per manifestar-se a l'interior de l'edifici d'oficines Cannon House. Manifestar-se a l'interior dels edificis del Congrés és il·legal", ha informat la Policia al compte de la xarxa social X.

Els agents han portat a terme els arrestos després de demanar als manifestants que abandonessin en lloc i sense que aquests n'hagin fet cas.

Per part seva, l'organització Jewish Voice for Peace (La Veu Jueva per la Pau), organitzadora d'aquesta protesta, ha denunciat la detenció de 400 jueus nord-americans, entre ells més d'una dotzena de rabins, mentre demanaven un "embargament immediat d'armes" a Israel.

"Durant 9 mesos, hem vist amb horror com el Govern israelià ha dut a terme un genocidi, armat i finançat pel Congrés dels Estats Units i per l'Administració Joe Biden, que tenen avui el poder de posar fi a aquest horror. En lloc d'això, el nostre president es disposa a reunir-se amb Netanyahu i els líders del Congrés l'han honrat amb una invitació per dirigir-se al Congrés. , ha declarat la directora executiva de l'organització, Stefanie Fox.

Cal destacar que Benjamin Netanyahu va arribar la jornada anterior a Washington DC, la capital nord-americana, on té previst dirigir-se al Congrés dels Estats Units, un dels seus grans aliats.

De la mateixa manera, a l'agenda del màxim dirigent israelià també s'ha de reunir de manera separada tant amb l'actual president del país, Joe Biden la vicepresidenta (i possiblement candidata del Partit Demòcrata a les eleccions del pròxim mes de novembre), Kamala Harris, així com amb l'expresident (i candidat del Partit Republicà) Donald Trump. La trobada amb aquest últim serà a la mansió que el magnat té a Mar-a-Lago (Florida).