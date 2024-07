Biden parla després de la seva renúncia: aquests són els seus plans més propers

Foto: EuropaPress

El president dels Estats Units, Joe Biden , ha confirmat en el seu discurs a la nació que seguirà al lloc durant els propers sis mesos , moment en què els ciutadans nord-americans triaran el nou mandatari del país en uns comicis en què l'expresident Donald Trump s'enfrontarà previsiblement contra la vicepresidenta, Kamala Harris.

"Durant els propers sis mesos em centraré a fer la meva feina com a president. Això significa que seguiré baixant els preus per a les famílies treballadores i fent créixer la nostra economia. Seguiré defensant les nostres llibertats personals i els nostres drets civils, des del dret al vot, fins al dret a elegir --en referència a l'avortament--", ha expressat durant la intervenció.

Biden ha justificat la seva decisió de retirar-se de la cursa a la Casa Blanca per a un segon mandat perquè "la defensa de la democràcia és més important que cap ambició personal", i que creu que és "el moment" de donar pas a "veus" més joves, en referència a Harris, a qui ha qualificat d'"experimentada", "forta", "capaç" i de "gran companya" tant per a ell com per al país.

"He decidit que la millor manera d'avançar és passar la torxa a una nova generació. És la millor manera d'unir la nostra nació (...) No es tracta de mi, es tracta de vosaltres, de les vostres famílies, del vostre futur . Es tracta de nosaltres, el poble Mai no podem oblidar això, i jo mai ho he fet.

En base a això, Biden ha expressat que els ciutadans hauran d'escollir "entre avançar o retrocedir, entre l'esperança i l'odi, entre la unitat i la divisió", i ha demanat "veure aquells amb qui no estem d'acord no com a enemics, sinó com a companys”.

CONTINUARÀ DEFENSANT EL SEU LLEGAT

El mandatari ha garantit que seguirà defensant els seus ideals durant allò que li queda de mandat, destacant la defensa dels drets civils, les denúncies contra "l'odi i l'extremisme", contra la violència política, contra la violència armada o contra la crisi climàtica .

De la mateixa manera, ha promès una reforma del Tribunal Suprem en un moment en què l'òrgan judicial va avalar la immunitat parcial de Trump en el seu període com a president.

En el pla internacional, ha presumit que els Estats Units "no estan en cap guerra" i que seguiran endavant amb la coalició internacional per "impedir que (el president de Rússia, Vladímir) Putin s'apoderi d'Ucraïna i faci més mal", que lluitarà per continuar enfortint l'OTAN, per evitar que la Xina superi els Estats Units i per posar fi a la guerra a la Franja de Gaza que permeti l'alliberament dels ostatges i "portar la pau" a la regió del Pròxim Orient, i que continuarà "treballant sense descans" perquè els nord-americans "detinguts injustament a tot el món" puguin tornar a casa seva.

Biden també ha tret pit de la seva feina al Despatx Oval , recordant que quan va prendre possessió el país estava "a les urpes de la pitjor pandèmia del segle", a "la pitjor crisi econòmica des de la Gran Depressió" i al "pitjor atac a la democràcia des de la Guerra Civil”.

"Som més pròspers i més segurs. Avui tenim l'economia més forta del món, amb una creació rècord de gairebé 16 milions de nous llocs de treball. Els salaris han pujat. La inflació continua baixant. La bretxa de riquesa racial és la més baixa dels últims 20 anys. Estem reconstruint literalment tota la nostra nació”, ha afegit.

La decisió de Biden de sortir de la carrera presidencial va arribar després de setmanes de pressions i dubtes al voltant de la seva capacitat de derrotar el rival, l'expresident Donald Trump, arran del seu erràtic exercici en el debat televisat del 27 de juny, que va generar dubtes al si del seu partit sobre la possibilitat que pogués aconseguir una victòria a les urnes i, així, reeditar el seu mandat a la Casa Blanca.