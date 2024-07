Tot el que has de saber sobre les eleccions a Veneçuela

Els Veneçolans tenen a les mans el destí del seu país aquest diumenge/ Data: 21/07/2024. Signatura: Diego Radamés / Europa Press

Els veneçolans hauran de triar aquest diumenge entre 10 candidats que volen ser el president de Venuelza per a la legislatura 2025-2031 .

Edmundo González i Nicolás Maduro s'enfronten en aquestes eleccions a Veneçuela/ Foto: Muntatge Canva

Si bé són 10 els candidats que hi participen els que més suports tenen són l'actual president Nicolás Maduro , que ja fa 11 anys que és al poder i aspira a continuar el seu mandat, i Edmundo González Urrutia, representant de l'oposició majoritària veneçolana.

Per a aquests comicis estan convocades a votar 21 milions de persones, tant al territori nacional com a l'exterior en un país on el vot no és obligatori.

EL GOVERN DE VENEÇUELA HA IMPEDIT EL VOT A MILIONS DE VENEÇOLANS A L'EXTERIOR A TRAVÉS DE LA BUROCRÀCIA

Centenars de veneçolans durant la manifestació per la mobilització de l'esperança a la caravana de la llibertat a les properes eleccions de Veneçuela, a la Plaça d'Espanya, el 21 de juliol de 2024, a Madrid (Espanya).



Per a aquestes eleccions presidencials estan habilitats per votar 69.211 veneçolans a l'exterior, segons les dades del Registre Electoral definitiu publicades pel Consell Nacional Electoral (CNE).

Per inscriure's al Registre Electoral , els votants interessats a participar en els comicis havien d'acudir a les ambaixades o consolats veneçolans a l'exterior entre el 16 de març i el 16 d'abril per registrar la seva adreça a l'estranger i quedar habilitats per participar-hi comicis ; no obstant això, molts d'ells van assenyalar diferents complicacions per fer-ne la inscripció o l'actualització.

Veneçuela compta actualment amb una població d'aproximadament 29,4 milions de persones, de les quals 21,4 milions poden votar teòricament. Tot i això, a causa dels diversos requisits imposats pel Govern per al registre electoral a l'estranger, només 69.211 veneçolans a l'exterior estan habilitats per sufragar la qual cosa representa una petita fracció dels aproximadament 8 milions de veneçolans que, segons dades de l'ONU, han emigrat, una xifra que l'Executiu de Nicolás Maduro rebaixa a dos milions.

L' Observatori Electoral Veneçolà (OEV) va assenyalar en un comunicat que " les autoritats electorals i consulars van imposar una diversitat d'obstacles que, sumats a una normativa restrictiva, van impedir la inscripció i actualització de milions de migrants veneçolans ".

La Comissió Interamericana de Drets Humans va fer una crida al Govern de Nicolás Maduro a garantir el vot dels connacionals que viuen a l'estranger, sense distinció del seu estatus migratori sense que el govern veneçolà hagi fet cas a aquesta advertència internacional.

L'organisme va expressar la seva preocupació pels impediments que enfronten els veneçolans que viuen a l'exterior per inscriure's al Registre Electoral ja que els consolats exigeixen una visa de resident com a única prova per registrar-se .

L'OPOSICIÓ TORNA A TENIR OPCIONS DE GUANYAR A MADUR A LES URNES

El Consell Nacional Electoral de Veneçuela (CNE) va revelar a principis de maig el targetó electoral que mostraran les màquines el 28 de juliol. El president Nicolás Maduro , candidat oficialista apareix en 13 targetes que representen el mateix nombre d'organitzacions polítiques que donen suport a la seva candidatura . Mentrestant, el candidat de l'oposició majoritària, Edmundo González Urrutia, apareix en tres caselles .

A la cartolina de vot afereix a més el partit Per la Democràcia Social ( Podem, acrònim de Per la Democràcia Social) que és un partit polític veneçolà amb tendència socialdemòcrata, fundat el 2002 i legalitzat el 23 d'abril de 2003, sorgit de l'escissió del Moviment al Socialisme (MAS). Sota sentència del TSJ els drets sobre el partit Podem van ser cedits a l'exgovernador de l'estat Aragua Didalco Bolívar .

La predecessora d'Edmundo era Maria Corina Machado, en principi, la candidata per representar l'oposició majoritària, la Plataforma Unitària Democràtica (PUD) , en aquestes eleccions presidencials. Tot i això, el gener d'aquest any el Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela va inhabilitar la seva candidatura.

La inhabilitació va ser per suposadament no incloure a la declaració jurada de patrimoni el pagament de bons d'alimentació. La dirigent opositora insisteix que la inhabilitació és il·legal . En el seu lloc, Corina Machado va impulsar la candidatura de Corina Yoris, però ella tampoc no va poder inscriure's i finalment va ser elegit per aquest partit Edmundo González que centra les esperances de l'oposició veneçolana.

Però això no és nou per a aquest partit perquè la Plataforma Unitària Democràtica (per les sigles PUD ) 1 va néixer d'una aliança política opositora veneçolana integrada per la societat civil, sindicats, militars retirats, els partits polítics i els diputats de l' Assemblea Nacional electes per al període 2016-2021 . Aquesta coalició política va néixer precisament com a conseqüència que el Tribunal Suprem de Justícia va inhabilitar la coalició política de la Mesa de la Unitat Democràtica (MUD) el gener del 2018 i va anul·lar la seva participació a les eleccions presidencials del maig del 2018 .

Finalment, el PUD va definir Edmundo González Urrutia com a candidat a president per enfrontar Maduro el 28 de juliol d'aquest 2024.

QUI ÉS EDUMUND GONZÁLEZ URRUTIA EL CANDIDAT DE L'OPOSICIÓ VENEÇOLANA

Edmundo González Urrutia és un diplomàtic veneçolà de carrera, analista internacional, va ser membre del consell editorial internacional del diari El Nacional i va formar part de la Taula de la Unitat Democràtica, l'aliança que va concentrar els partits més importants de l'oposició abans de la formació de la PUD, com a president de la seva junta directiva.

Molts analistes polítics coincideixen que hi ha una gran possibilitat que es doni un triomf de l'oposició. De fet, atribueixen les dites de Maduro recents a la intenció de generar temor tant per desincentivar el vot com per acovardir l'oposició.

Una situació més deteriorada del chavisme, sota la figura de Madur, un estat crític de l'economia i el context social al país, i una oposició unida generen expectativa d'un canvi al poder.

L'OPOSICIÓ VA ESTAR A PUNT DE GUANYAR LES ELECCIONS EL 2013

Només l'abril del 2013, quan es van celebrar eleccions per triar el substitut del mort Chávez, amb Nicolás Maduro com a candidat, l'oposició va estar més a prop d'aconseguir un triomf, de la mà d' Henrique Capriles, que havia guanyat les primàries de l'aliança Mesa d'unitat democràtica.



El diumenge 14 d'abril del 2013 hi va haver un 79,6% de participació, la segona més alta dels últims 30 anys, només superada per dècimes pels comicis del 2012. També van participar quatre candidats més, però l'elecció estava polaritzada i cap de ells va aconseguir els 20.000 vots .

Tot i això, el triomf va quedar en mans de l'oficialisme i Maduro va assumir el poder, que manté fins avui.

NICOLES MADUR PORTA 11 ANYS EN EL PODER ININTERROMPIDAMENT



Nicolás Maduro ha estat al poder per 11 anys. Va tenir una estreta relació amb Hugo Chávez des del cop d'Estat del 1992, i va ser elegit diputat el 1999. Després va ser president de l'Assemblea Nacional entre el 2005 i el 2006 i ministre de Relacions Exteriors entre el 2006 i el 2012.

L'octubre del 2012, Chávez el va nomenar vicepresident i, després de la mort de Chávez el març del 2013, Maduro va assumir el càrrec de president interí. Va guanyar les eleccions l'abril del 2013 i va ser reelegit el 2018 en uns comicis qüestionats internacionalment. El seu mandat actual, que va iniciar el 10 de gener de 2019, finalitzarà el 10 de gener de 2025.