Kamala Harris, en estat pur: "Quan lluitem, guanyem"

Harris, en una imatge recent. Foto: Zuma Press

Amb Joe Biden havent fet un pas al costat de cara a les eleccions de novembre, tots els focus es posen ara sobre Kamala Harris. Tot i que la vicepresidenta encara no és la candidata electa del Partit Demòcrata , pocs són els que dubten que acabarà sent-ho.

Les eleccions a la Casa Blanca del mes de novembre que ve, doncs, es presenten com un cara a cara entre una dona negra i un home blanc, i Harris ja ha pronunciat el seu primer discurs com a candidata de facto de la seva formació.

Va ser a Milwaukee (Wisconsin), i la californiana va optar per un discurs molt més enèrgic que els de Biden , amb l'objectiu d'alimentar l'entusiasme de l'electorat en un moment en què els Republicans sembla que van a l'alça.

Al seu parlament, que va durar prop d'un quart d'hora, no van faltar atacs directes contra la figura de Trump, i va presentar la lluita entre tots dos com la d'una fiscal (el seu antic treball) contra un delinqüent convicte i va prometre que si aconsegueix la victòria a la tardor i es converteix en la primera dona que ocupa el Despatx Oval, serà una presidenta que mira al futur, en lloc d'obsessionar-se amb el passat. “ Quan lluitem, guanyem”, va exclamar davant d'una multitud entusiasmada.

"Em vaig enfrontar a delinqüents de tota mena: depredadors que abusaven de dones, estafadors que estafaven els consumidors, tramposos que trencaven les regles per al seu propi benefici..." va dir. "Creguin-me: conec els tipus com Donald Trump", va afegir.

Classe mitjana, control d'armes, dret a l'avortament

Harris va voler presentar-se com una presidenta "per a la classe mitjana", prometent impulsar una llei que augmenti el control d'armes . A més, va abordar un dels seus temes favorits, el dret a l'avortament. "Els qui creiem en la llibertat reproductiva aturarem les prohibicions extremes de Trump. Confiem que les dones són capaces de prendre decisions sobre el seu propi cos, i no que el Govern els digui què fer".

El bany de masses que es va fer l'actual vicepresidenta demostra que el seu nom ha sabut sortir de l'ombra allargada de Biden. Compta, a més, amb el suport explícit de celebritats com Beyoncé, que li va donar permís per fer servir la seva cançó Freedom.