Harris segueix guanyant adeptes: el matrimoni Obama li dona suport públicament

Barack i Michelle Obama. Foto: Barack Obama / Europa Press / Canva Pro

L'expresident dels Estats Units, Barack Obama, i la seva dona i exprimera dama, Michelle, han declarat públicament el suport a la candidatura de Kamala Harris a la Presidència del país pel Partit Demòcrata.

Tot i que l'expresident havia sol·licitat en un primer moment un procés obert per declarar un nou candidat després de la renúncia a la reelecció de l'actual mandatari, Joe Biden, finalment ha confirmat que el matrimoni va traslladar a Harris el suport "a principis d'aquesta setmana", segons un missatge publicat a la xarxa social X.

"Li vam dir que serà una fantàstica presidenta i que té el nostre complet suport. En aquest moment crític per al nostre país, farem tot el possible perquè guanyi al novembre i esperem que us uniu a nosaltres", afegeix l'expresident.

La campanya de Kamala Harris ha publicat alhora el vídeo de la trucada telefònica en què el matrimoni comunica a Harris el seu suport. La trucada va tenir lloc el passat dimecres 24, durant la visita de la vicepresidenta a Indianapolis.

"Et truquem per dir-te que Michelle i jo no podíem estar més orgullosos de recolzar-te i de fer tot el que estigui a la nostra mà perquè arribis al Despatx Oval", declara l'expresident. L'exprimera dama comunica a Harris que n'està "orgullosa" i que la seva carrera electoral "serà històrica".

Des que va fer l'anunci de la seva candidatura, Harris ja ha aconseguit, segons recomptes de mitjans nord-americans, els delegats necessaris per certificar la seva nominació final a la Casa Blanca a la Convenció Nacional del Partit Demòcrata, prevista per a mitjans d'agost a Chicago (Illinois).

A més, la gran majoria dels possibles rivals, com el governador de Califòrnia, Gavin Newsom, han declarat que no tenen intenció de competir amb la vicepresidenta.

Harris compta també amb el suport públic de tots els líders demòcrates al Congrés, incloent-hi el líder de la majoria al Senat, Chuck Schumer, i el de la minoria a la Cambra de Representants, Hakeem Jeffries. Així mateix, té el suport del matrimoni Clinton, de les principals bancades demòcrates (la progressista, la llatina i l'afroamericana) i de tots els governadors estatals demòcrates del país.