Cop al Càrtel de Sinaloa amb la detenció de dos dels seus 'capos'

'El Mayo', un dels líders del càrtel. Foto: Zuma Press / Canva Pro

El fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, ha anunciat la detenció d' Ismael Zambada García, àlies El Mayo, i de Joaquín Guzmán López, fill del capo Joaquín El Chapo Guzmán, els que suposadament exerceixen com a líders del Càrtel de Sinaloa.

"El Departament de Justícia ha posat sota custòdia dos presumptes líders més del Càrtel de Sinaloa, una de les organitzacions de narcotraficants més violentes i poderoses del món. Ismael Zambada García, o El Mayo, cofundador del càrtel, i Joaquín Guzmán López, fill del seu altre cofundador, han estat detinguts avui a El Paso, Texas", ha indicat Garland en un comunicat.

Els dos suposats narcotraficants s'enfronten a nombrosos càrrecs al país per liderar les operacions de l'organització, entre les quals hi ha la creació i el trànsit de fentanil, que s'ha convertit en "l'amenaça de droga més mortífera a què s'ha enfrontat mai el nostre país".

En aquest sentit, Garland ha promès "no descansar" fins que "tots i cadascun dels líders, membres i associats dels càrtels responsables de l'enverinament" de les seves comunitats rendeixin comptes davant la llei.

Després d'això, ha destacat que El Mayo i Guzmán López "se sumen a una llista cada vegada més gran de dirigents i associats del Càrtel de Sinaloa" que han estat arrestats per les autoritats nord-americanes, entre els quals s'inclouen El Chapo i un altre dels seus fills i també presumpte líder, Ovidio Guzmán López, així com el presumpte sicari principal del grup, Néstor Isidro Pérez Salas, àlies El Nini.

Tot i presumir sobre la detenció de Guzmán, la pàgina del Buró Federal de Presons del país mostra que aquest va ser alliberat dimarts 23 de juliol passat, si bé no hi ha més informació.

Guzmán va ser extradit als Estats Units a mitjan setembre de 2023 des de Mèxic per a ser jutjat per tràfic de fentanil, metamfetamina, cocaïna i marihuana. Havia estat detingut el 5 de gener del mateix any a Culiacán (Sinaloa), sent la segona vegada que les forces federals ho detenien. La primera va ser l'octubre del 2019, però va ser alliberat hores després per ordre del president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, per evitar una escalada de violència, com a intents del càrtel de rescatar-lo.