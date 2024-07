La tempesta de neu a Àfrica que ha sorprès a molta gent a les xarxes

Imatge aèria de Líbia | Europa Press

Recentment, Sud-àfrica va ser testimoni d'un esdeveniment meteorològic inusual: una tempesta de neu que ha sorprès a molta gent a les xarxes socials. Aquest fenomen és particularment notable donada la fama de la regió per les seves temperatures càlides. Les temperatures a Àfrica solen variar àmpliament, amb màximes que poden arribar als 51 graus Celsius i mínimes que poden descendir fins als -20 graus Celsius en algunes àrees, tot i que aquestes últimes són menys comunes. No obstant això, l’aparició de neu a Sud-àfrica és un esdeveniment rar que no s’havia observat en els darrers 10 anys.

La notícia de la nevada es va difondre ràpidament a les xarxes socials, on un vídeo de la tempesta es va fer viral. El vídeo va ser compartit per una jove a través d’Instagram i ha capturat l’atenció de persones arreu del món. En el vídeo, atribuit a Roberto Carmona, es pot veure un paisatge cobert de blanc, un contrast fortament diferent amb les imatges habituals de la regió. L’escena inusual va despertar tant asombro com curiositat entre els internautes, molts dels quals mai havien vist neu al continent africà.

Experts han suggerit que el canvi climàtic podria ser una de les causes darrere d’aquest fenomen anòmal. Els canvis en els patrons climàtics globals estan provocant esdeveniments meteorològics extrems en llocs on normalment no ocorren.