El Govern de Bangladesh confirma almenys 147 morts durant l’onada de protestes | Europa Press

El Govern de Bangladesh ha confirmat aquest diumenge la mort de almenys 147 persones durant les protestes contra el sistema de quotes per a funcionaris, ara suspès, que va desencadenar la ira dels moviments estudiantils al considerar-ho un acte de discriminació.

La xifra confirmada pel ministre de l'Interior, Asaduzzaman Khan, coincideix aproximadament amb la proporcionada en els darrers dies pels mitjans nacionals, enmig d’un 'apagón' de telecomunicacions que ha acabat aquest diumenge.

El ministre inclou manifestants, agents de policia i fins i tot membres del partit del Govern, la Lliga Awami, encara que encara no ha presentat un balanç exacte que identifiqui un per un als defunts, segons recull el portal bangladesí New Age.

Khan ha aprofitat per aclarir que aquest balanç té, a més, caràcter provisional i no descarta que augmenti en les pròximes hores. Mitjans reconeguts com el diari 'Prothom Alo' eleven la xifra de morts a 210.