Crema Califòrnia: emergència davant l'incendi forestal més gran del 2024

Més de 2.400 bombers, 6 helicòpters i més de 150 camions formen part del contigent que ha combatut des de mitjans de la setmana passada l' incendi forestal més gran de l'any a l'estat de Califòrnia i el setè en tota la seva història, l'incendi de Park, on les flames han arrasat ja als comtats de Butte i Tehama una superfície aproximada de gairebé 150.000 hectàrees, més àmplia que la ciutat de Los Angeles.

El governador de l'estat, Gavin Newsom, ha declarat l'estat d'emergència per facilitar la lluita contra un incendi que dissabte a la nit 27 només estava contingut en un 10%, d'acord amb fonts de la lluita contra el foc a CNN .

De moment no es té constància de víctimes mortals, però ja hi ha una persona detinguda sota sospita d'haver provocat l'incendi, un home identificat com a Ronnie Dean Stout II, de 42 anys, acusat d'haver empès un cotxe cremant al parc de Bidwell, segons el fiscal del comtat de Butte, Mike Ramsey.

A aquest incendi cal sumar-ne un altre declarat al comtat de Plomes i que ha cremat 30.000 hectàrees més.

"Estem utilitzant totes les eines disponibles per protegir vides i propietats mentre els nostres equips de bombers i resposta a emergències treballen les 24 hores per combatre aquests desafiadors incendis", ha manifestat Newsom en un comunicat.

"Estigueu fora de perill i estigueu atents a les instruccions de les autoritats locals mentre continuen les perilloses condicions climàtiques d'incendis", ha afegit el governador.