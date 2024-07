Biden proposa la retirada de la immunitat presidencial: Atac a Trump?

Foto: EuropaPress

El president dels Estats Units, Joe Biden , ha presentat aquest dilluns un pla per reformar el Tribunal Suprem dels Estats Units que inclou l'esmena 'Ningú està per sobre de la llei', una modificació constitucional amb què el mandatari busca retirar la immunitat per els delictes comesos per un expresident durant lexercici de les seves funcions.

Amb aquesta proposta, el president Biden intenta evitar que en el futur es produeixin situacions semblants a què viu ara el seu predecessor a la Casa Blanca, Donald Trump , que té causes pendents --inclosa una per intentar revertir el resultat de les últimes eleccions-- però el Suprem li va concedir immunitat parcial davant d'aquests processos.

"Biden comparteix la creença dels fundadors dels Estats Units que el poder del president és limitat, no absolut (...) Aquesta esmena 'Ningú està per sobre de la llei' establirà que la Constitució no confereix cap immunitat especial davant de la acusació, judici, condemna o sentència penal federal en virtut d'haver exercit prèviament el càrrec de president", diu un comunicat de la Casa Blanca.

D'altra banda, la reforma de Biden recull un límit de “18 anys en servei actiu” per als jutges del Tribunal Suprem, que seran designats pel president del país cada dos anys. L'objectiu passa per evitar que "una sola Presidència imposi una influència indeguda a les generacions futures". "El Congrés va aprovar límits de mandat per a la presidència fa més de 75 anys, i el president Biden creu que haurien de fer el mateix per al Tribunal Suprem. Els Estats Units són l'única democràcia constitucional important que atorga llocs vitalicis als jutges del Tribunal Suprem" , ha lamentat.

Finalment, la iniciativa del mandatari recull una proposta per impulsar un "codi de conducta vinculant" per als jutges del Suprem, de compliment obligatori i que exigeixi als magistrars registrar els obsequis que rep, abstenir-se de participar en política i la impossibilitat de participar en casos en què hi hagi conflicte d'interessos.

"El president Biden i la vicepresidenta (Kamala) Harris esperen treballar amb el Congrés i apoderar el poble nord-americà per prevenir l'abús del poder presidencial, restablir la confiança al Tribunal Suprem i enfortir les barreres de protecció de la democràcia", afegeix l'escrit de la Casa Blanca.

La Casa Blanca ha lamentat que el Tribunal Suprem ha revocat precedents legals establerts que "protegien els drets fonamentals". "Ha desmantellat les proteccions de drets civils, ha tret als dones el dret a triar i ara ha atorgat als presidents una àmplia immunitat davant del processament", ha assenyalat.

Els jutges del Tribunal Suprem, òrgan al capdavant del poder Judicial dels Estats Units, tenen un mandat vitalici. Està compost per nou magistrats --tres nomenats per presidents demòcrates i els sis restants per republicans, tres d'ells per Trump--, el més veterà va ser nomenat el 1991 per l'expresident George W. Bush.