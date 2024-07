Indults massius del rei Mohamed VI del Marroc pel 25è aniversari de la seva coronació

El rei Mohamed VI. Foto: Europa Press / Canva Pro

El rei del Marroc, Mohamed VI, ha concedit l'indult a 2.417 condemnats amb motiu del 25è aniversari de la seva coronació.

Entre els beneficiats per aquestes mesures de gràcia hi ha diversos activistes i periodistes, com Suleiman Raisuni, Omar Radi i Taoufik Bouachrine, que havien estat sentenciats a 5, 6 i 15 anys de presó, respectivament, per delictes sexuals.

Aquestes condemnes havien estat criticades per organitzacions com Amnistia Internacional, Reporters Sense Fronteres i el Parlament Europeu.

Les penes dels tres van ser ratificades per l'última instància judicial marroquina, el Tribunal de Cassació, i van deixar l'indult reial com la seva única opció per sortir de la presó. Aquest tipus d'indults són atorgats pel monarca de vegades de festivitats importants.

La pena de Radi, de 38 anys, es relaciona amb un delicte de violació a una companya periodista, en un judici en què també va resultar condemnat l?únic testimoni dels fets, el seu amic Imad Stitou.

Aquest últim, periodista condemnat a 6 mesos de presó per no denunciar el delicte i que va marxar del Marroc després de la sentència de primera instància, també figura entre els indultats, segons han indicat les fonts.

A més de l'acusació de violació, Radi enfrontava càrrecs en el mateix procediment per atemptar contra la seguretat de l'Estat, suposadament "rebre fons estrangers relacionats amb serveis d'espionatge". Tot i això, la sentència va prioritzar la condemna més severa, la d'agressió sexual.

Radi va reaccionar després del seu alliberament: "Vull agrair a tots els que han intervingut en el meu alliberament i el dels altres detinguts", va declarar a la premsa al sortir de la presó de Tiflet, situada a uns 60 quilòmetres a l'est de Rabat.

El periodista esperava el seu alliberament a causa d'"indicis positius" i va subratllar la necessitat d'"alliberar la resta de detinguts en aquests casos" per avançar cap a una "nova etapa política amb un nou esperit, en un país on cabem tots".

En el discurs televisat, el sobirà marroquí va emfatitzar la necessitat d'impedir l'avenç dels "extremistes de qualsevol bàndol" per revitalitzar el procés de pau entre palestins i israelians que condueixi a la solució dels dos estats . Per a ell és clau un alto el foc immediat a Gaza i la represa de les negociacions de pau.