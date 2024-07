La Internacional Socialista expressa la seva "preocupació" després de les eleccions de Veneçuela

Foto: EuropaPress, CanvaPro

La Internacional Socialista, liderada pel president del Govern, Pedro Sánchez, ha mostrat aquest dimarts la seva "profunda preocupació" per la situació a Veneçuela i ha demanat transparència a l'Executiu presidit per Nicolás Maduro, exigint el "recompte complet de totes les actes" electorals del país.

En un comunicat difós en xarxes socials, la Internacional Socialista ha demandat que el Consell Nacional Electoral (CNE) de Veneçuela --controlat pel Govern chavista de Maduro-- proporcioni "sense més demora" totes les actes electorals dels comicis de diumenge passat amb l'objectiu de fer un "recompte complet" que permeti "verificar" els resultats electorals.

Tot això, segons ha mantingut l'organització, per assegurar que les actes "reflecteixen fidelment la voluntat del poble veneçolà", que segons l'organització, va votar "amb determinació", en "gran nombre" i de "manera pacífica".

DEMANA ASSEGURAR ELS DRETS HUMANS

Així mateix, considera "imperatiu evitar qualsevol forma de violència", i per això ha instat les forces de seguretat veneçolanes a "assegurar el ple respecte als drets humans", entre els quals ha destacat el dret a la reunió pacífica. De la mateixa manera, l'organització ha reflectit a la nota la seva condemna enèrgica a l'expulsió d'aquells ambaixadors a Veneçuela que han posat èmfasi en la "necessitat d'un procés just i democràtic".

En aquest sentit, es fa esment de l'expulsió dels ambaixadors de Xile, Uruguai, República Domincana, Costa Rica, Perú, Panamà i Argentina. "Aquestes accions soscaven els esforços diplomàtics i l'observació internacional, factors crucials per a la transparència i la legitimitat del procés electoral".

COMUNICAT DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA



La Internacional Socialista expressa la seva profunda preocupació per la situació actual a Veneçuela. Elogiem la determinació del poble veneçolà, que va sortir a votar en gran nombre i de manera pacífica.

Demanem transparència en el procés de recompte i instem que es faci una verificació exhaustiva dels resultats electorals per assegurar que reflecteixen fidelment la voluntat del poble veneçolà. Aquesta verificació ha d'incloure el recompte complet de totes les actes, que han de ser proporcionades sense més demora pel Consell Nacional

Electoral de Veneçuela.

És imperatiu evitar qualsevol forma de violència. Instem les forces de seguretat a assegurar el ple respecte als drets humans, inclòs el dret a la reunió pacífica.

Condemnem enèrgicament l'expulsió de l'ambaixador de Xile, així com dels ambaixadors d'Uruguai, la República Dominicana, Costa Rica, Perú, Panamà i Argentina, que van esmentar la necessitat d'un procés just i democràtic. Aquestes accions soscaven els esforços diplomàtics i l'observació internacional, factors crucials per a la transparència i la legitimitat del procés electoral.