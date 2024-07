Un observador afirma que les eleccions a Veneçuela "no es poden considerar democràtiques"

Fotografia cedida pel Palau de Miraflores on s'observa el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, durant un Consell de Defensa de la Nació, a Caracas (Veneçuela)

El Centre Carter, especialitzat en l'observació d'eleccions, ha conclòs que les eleccions celebrades diumenge a Veneçuela no tenen prou integritat electoral i incompleixen els estàndards internacionals, per la qual cosa "no es poden considerar democràtiques".

L'organització, que ha indicat en un comunicat que no ha pogut verificar ni corroborar els resultats declarats pel Consell Nacional Electoral (CNE), que donen la victòria a Nicolás Maduro, ha assenyalat que el fet que les autoritats electorals del país no hi hagi anunciat resultats desglossats per mesa electoral constitueix "una greu violació dels principis electorals".

"El procés electoral de Veneçuela no va complir les normes internacionals d'integritat electoral en cap de les fases i va violar nombroses disposicions de les seves pròpies lleis nacionals. Les eleccions es van celebrar en un entorn de llibertats restringides per als actors polítics, les organitzacions de la societat civil i els mitjans de comunicació. Al llarg de tot el procés electoral, el CNE va demostrar una clara parcialitat a favor del partit al poder", recull el document.

Així, ha alertat que el registre de votants s'ha vist perjudicat pels terminis curts, els relativament pocs llocs de registre i una informació pública gairebé mínima. "Els ciutadans a l'estranger es van enfrontar a excessius requisits legals per registrar-se, alguns dels quals semblaven arbitraris. Això va privar dels seus drets la majoria de la població immigrant, cosa que es va traduir en un nombre molt baix de votants a l'estranger" , ha asseverat.

L'ONG ha explicat, a més, que el registre de partits i candidats "tampoc no ha complert les normes internacionals". "En els darrers anys, s'ha canviat el registre de diversos partits de l'oposició per dirigents favorables al govern. Això va influir en la designació d'alguns candidats de l'oposició. Cal destacar que el registre de les candidatures de les principals forces de l'oposició va estar subjecte a decisions arbitràries del CNE, sense respectar els principis jurídics bàsics", ha manifestat.

Segons ha advertit, la campanya electoral s'ha vist afectada per la “desigualtat de condicions entre els candidats”, mentre que la campanya del president va estar “ben finançada i va ser àmpliament visible”. "Al llarg de la campanya es va observar un abús dels recursos administratius a favor del president en funcions, inclòs l'ús de vehicles governamentals, funcionaris públics que feien campanya a l'exercici de les seves funcions oficials i l'ús de programes socials", ha denunciat.

Tot i això, el Centre Carter ha apuntat que els ciutadans veneçolans van acudir pacíficament i en gran nombre a votar diumenge malgrat les restriccions d'accés imposades contra molts observadors nacionals.