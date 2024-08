Les relacions comercials entre Espanya i Algèria es reprendran aviat

Un moment d'una visita de Pedro Sánchez a Algèria. Foto: Europa Press

L'horitzó és el desbloqueig total de les relacions comercials entre Algèria i Espanya després de 2 anys de tancament absolut, com a conseqüència de l' històric canvi de posició del Govern espanyol en el litigi del Sàhara Occidental . "Ha començat el desglaç", adverteixen empresaris algerians citats per El Independiente després de la notícia de la imminent exportació de 150.000 tones de ferro a Espanya per part de la filial algeriana d'una empresa turca.

El cap de setmana passat, el ministre de Comerç i Promoció de les Exportacions algerià, Tayeb Zitouni, va anunciar l'enviament a Espanya de 150.000 tones de ferro a càrrec de Tosyali, la filial algeriana d'una companyia turca que produeix acer i ferro, i que té la seva planta de producció als voltants de la ciutat algeriana d'Orà.

Per a Djamel Eddine Bouabdella, president del Cercle de Comerç i Indústria Algerià-Espanyol (CCIAE), aquest anunci no es limita a una exportació puntual, sinó que marca l'inici del "desbloqueig total de l'intercanvi comercial entre els dos països", dos anys després de que Algèria congelés el Tractat de Bona Veïnatge i l'Associació Algeriana de Bancs i Institucions Financeres (ABEF) bloquegés les transaccions bancàries des de i cap a Espanya.

El veto es va aixecar parcialment el gener passat per a les exportacions espanyoles, específicament per a transaccions comercials de productes avícoles. "Existia un desbloqueig parcial després que Algèria autoritzés la importació de carn i pollastre, però ara per exportar hi ha un conveni internacional on no es pot autoritzar de només una part", explica Eddine Bouabdella. Des del cercle d'empresaris consideren que és qüestió de dies perquè la patronal bancària suspengui el bloqueig de les domiciliacions, eliminant així la trava que ha reduït al mínim el comerç bilateral des del juny del 2022.

Segons el Govern algerià, l'anunci de l'exportació a Espanya envia diversos missatges: "El primer és que Algèria ha deixat enrere la configuració petroli i gas i ha iniciat un nou procés de desenvolupament industrial amb l'exportació de productes diferents dels hidrocarburs". Fonts algerianes consultades per L'Independent insisteixen que "la voluntat del país és tenir les millors relacions amb Espanya". "Ara és decisió d´Espanya", afirmen. Madrid no ha modificat la seva postura sobre el conflicte del Sàhara, i s'ha alineat amb les tesis del Marroc.

Amb el rerefons de la nova crisi política amb França, originada per l'acostament al rival regional Marroc, Algèria està disposada a restablir llaços. "El ministre ha convidat les autoritats espanyoles a establir bases sòlides i començar un procés de negociació i discussió productiva per obrir un nou capítol econòmic entre els dos països on cadascú trobi el seu interès i desenvolupi aspectes industrials", assenyala l'empresari algerià amb interessos a Espanya. La decisió de Macron de recolzar públicament la sobirania marroquina del Sàhara Occidental facilita aquest relaxament de les restriccions comercials amb Espanya.

"El tercer missatge és que Algèria ha explicat que l´acord d´associació entre la UE i Algèria no és tan important ara malgrat les amenaces de sancions enviades el mes passat per la UE", conclou l´empresari. La clau, subratlla, és desenvolupar les relacions bilaterals amb els països europeus. "Algèria vol desenvolupar amb cada país el llaç econòmic i no es dirigeix globalment a la UE", conclou.