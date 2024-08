El nebot de Trump anuncia que votarà Kamala Harris: 'El meu oncle Donald està boig'

Donald Trump - EP

Per ell, el seu oncle està “completament boig”. El nebot de Donald Trump, Fred Trump III, té intenció de votar per la candidata demòcrata Kamala Harris a les eleccions presidencials nord-americanes, segons va declarar a diversos mitjans nord-americans.

"Les coses han assolit un nivell inacceptable de bogeria i crec fermament que les nostres llibertats estan en joc", ha explicat a CNN dimecres , creient que "Kamala Harris és l'única que pot evitar les divisions i el retrocés de les llibertats i la democràcia" , va sentenciar.

“Cada família té el seu oncle boig. El meu oncle Donald està completament boig. I… va deixar la seva empremta a la història familiar”, va dir també a ABC News .

Ho acusa de comentaris racistes

Fred Trump III va respondre a les preguntes de diversos mitjans de comunicació els últims dies per promocionar el seu llibre , “Tots en família: Els Trump i com arribem a aquest camí”, que es va estrenar als Estats Units dimarts.

En aquest llibre, el fill del germà gran de l'expresident acusa aquest últim d'haver fet comentaris racistes i d'haver suggerit "deixar morir el seu fill discapacitat".

Revelacions immediatament desmentides per l'equip de campanya de Donald Trump. “Qualsevol que conegui el president Trump sap que ell mai no faria servir aquest llenguatge, i històries falses com aquesta han estat completament desacreditades”, va respondre un portaveu al New York Times la setmana passada, qualificant el relat de Fred Trump III com a “completament inventat”.