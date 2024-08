Els nens estan "a la vora de la mort" per la emergència alimentària al Sudan

Nens desplaçats per la guerra entre l'Exèrcit i les paramilitars Forces de Suport Ràpid (RSF) en un centre temporal a Karari, Sudan (arxiu EP)

S'ha declarat la emergència alimentària a un camp de desplaçats sudanesos a la ciutat assetjada del Fasher, segons ha informat The Guardian. S'estima que unes 600.000 persones viuen a campaments just als afores de la capital de Darfur del Nord.

La xarxa de sistemes d'alerta primerenca d'alerta alimentària de l'ONU (Fews Net) va dir dijous que tenia evidència per confirmar que la gent estava morint de gana al campament de Zamzam i que era possible que els pitjors nivells de fam també hi fossin presents als campaments d'Abu Shouk i Al Salam.

Fews Net només declara la emergència alimentària després d'haver confirmat que les taxes de mortalitat han assolit nivells extrems, cosa que, segons diu, s'ha evidenciat a Zamzam durant fins a dos mesos.

El Fasher ha estat assetjada pels paramilitars de les Forces de Suport Ràpid (RSF) durant mesos en el seu intent de capturar la ciutat de l'exèrcit sudanès, havent pres ja el control d'altres ciutats importants a la regió occidental de Darfur.

“Si no es posa fi a aquest conflicte i no arriba assistència alimentària humanitària a gran escala, persistirà un patiment humà extrem”, va afirmar Lark Walters, assessor de suport a la presa de decisions de Fews Net.

La població dels camps de desplaçats del Fasher, formats després del genocidi a Darfur a principis de la dècada del 2000, ha augmentat l'últim any a mesura que la gent ha fugit de les RSF a altres parts de la regió.

Fews Net va dir que la guerra i el setge de la ciutat per part de RSF han restringit el transport d'aliments i la capacitat de conrear-los. La població havia esgotat fa temps la darrera collita de finals del 2023. Els cereals bàsics ara costen fins a un 180% més que la mitjana de tres anys.

Mohammed Qazilbash, director al Sudan de l'organització benèfica de drets del nen Plan International, va dir que no ha arribat assistència alimentària a Zamzam des de l'abril, quan RSF va intensificar els atacs a El Fasher.

“Aquesta situació era totalment evitable i la comunitat internacional no ha de perdre ni un segon més. Amb la temporada d'escassetat en marxa, si no es prenen mesures urgents, el nombre de nens i famílies que s'enfronten a la fam no farà res més que augmentar”, va afirmar Qazilbash.

L'organització mèdica Metges Sense Fronteres va dir que RSF ha estat retenint els camions a la carretera als afores del Fasher, impedint que els medicaments i els aliments arribin a la ciutat.

Stéphane Doyon, responsable de la resposta d'emergència de MSF al Sudan, explica: “Com que aquests subministraments encara no han arribat, només ens queden prou aliments terapèutics per a unes poques setmanes més. Molts nens ja són a punt de morir. Aquests subministraments són necessaris per salvar-los la vida”.

MSF també va dir que l'hospital saudita del Fasher, a qui recolza, va ser aconseguit per bombardejos aquesta setmana, el desè incident que involucra hospitals de la ciutat des de l'abril.