Estats Units i Corea del Sud acaben tres dies de maniobres militars conjuntes

Un llançamíssils de l'Exèrcit sud-coreà. Foto: Europa Press / Canva Pro

Els Exèrcits de Corea del Sud i dels Estats Units van donar per finalitzats dijous 1 d'agost passat tres dies d' exercicis militars dissenyats per integrar les forces convencionals sud-coreanes amb les capacitats nuclears nord-americanes. Aquestes maniobres, que els exèrcits dels dos països han fet per primera vegada a la història, es duen a terme en un moment de màxima tensió militar a la península coreana.

Seül i Washington han realitzat aquests exercicis amb l'objectiu de "respondre millor les amenaces nuclears" de Corea del Nord i ampliar la seva capacitat de dissuasió, segons ha informat l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

Tot i això, l'Exèrcit nord-americà ha desmentit la incorporació d'un escenari d'atac nuclear per part de Pyongyang en els pròxims grans exercicis militars, programats per a aquest mes d'agost.

Les últimes setmanes, les tensions bilaterals han augmentat, reflectides en l'intercanvi de globus amb propaganda i escombraries.

A més, cal tenir en compte que Seül ha reprès les retransmissions de propaganda mitjançant altaveus a la frontera, una activitat que havia estat suspesa durant 6 anys i que es va tornar a fer gairebé 2 mesos, el 9 de juny passat. Paral·lelament, Corea del Sud ha reiniciat maniobres amb foc real a prop de la frontera comuna.

Corea del Nord intensifica els seus llançaments

Les autoritats nord-coreanes, per la seva banda, han intensificat els llançaments de míssils balístics i altres projectils, descrivint-los com a "advertiments" davant les accions de Seül i les seves maniobres conjuntes amb Washington. Cal recordar que tots dos països segueixen tècnicament en guerra, ja que la Guerra de Corea (1950-1953) va concloure amb un armistici, sense que s'hagi signat cap acord de pau fins avui.

Aquest context d'alta tensió ressalta la delicada situació a la península coreana, on qualsevol exercici militar o acció propagandística pot ser interpretat com una provocació, exacerbant encara més les fràgils relacions entre els països dividits per una de les fronteres amb més tensió del nostre planeta.