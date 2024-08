María Corina Machado, "des de la clandestinitat": "Em podrien capturar mentre escric això"

AME5570. CARACAS (VENEÇUELA), 28/07/2024.- La líder de l'oposició Veneçolana, María Corina Machado, vota aquest diumenge, en un centre de votació a Caracas (Veneçuela). EFE/ Ronald Peña R.

La líder de l'oposició de Veneçuela, María Corina Machado, ha assegurat aquest dijous que està "des de la clandestinitat" i "tement" per la seva vida després de la situació de tensió al país llatinoamericà després de les eleccions presidencials, en què ha estat reelegit Nicolás Maduro, mentre que l?oposició reclama la victòria del seu candidat, Edmundo González.

"Escric això des de la clandestinitat, tement per la meva vida, la meva llibertat i la dels meus compatriotes sota la dictadura de Nicolás Maduro", ha expressat la líder opositora a través d'una columna escrita en anglès i publicada al diari nord-americà 'The Wall Street Journal'.

Machado ha denunciat frau en els comicis, asseverant que Maduro no va guanyar les eleccions i que, en canvi, "va perdre de manera aclaparadora" davant del seu candidat. Així, ha reiterat que González va obtenir el 67% dels vots davant d'un 30% per part de Maduro, assegurant que pot demostrar aquestes xifres perquè té les actes de més del 80% dels centres de votació.

"Sabíem que el Govern de Maduro faria trampa. Sabem des de fa anys els trucs que utilitza el règim i sabem molt bé que el Consell Nacional Electoral (CNE) està totalment sota el seu control. Era impensable que Maduro admetés la derrota", ha manifestat.

Així, ha lamentat que les autoritats "van fer tot el possible per sabotejar i descarrilar" la seva campanya, tot i que va guanyar les primàries amb un 92% dels suports. Després, la van inhabilitar, prohibint-ne la postulació. "Després va desqualificar la meva substituta triada, Corina Yoris. Finalment, González va assumir valentament aquesta feina", ha relatat.

"Mentrestant, desenes dels meus companys han estat empresonats i sis dels meus principals col·laboradors, inclòs el meu cap de campanya, van buscar asil a l'Ambaixada d'Argentina. El règim mai no podria haver imaginat que el nostre moviment creixeria en nombre i lentament s'apoderaria de tota la base electoral del chavisme", ha assenyalat, considerant que "la gent pobra i rural" està "desil·lusionada".

En aquest sentit, ha afirmat que els veneçolans "estan cansats d'un quart de segle de divisions, odi i ideologia", que "volen recuperar les famílies i la dignitat", en referència a la diàspora veneçolana. Per això, es van "organitzar en més de 60.000 comandets", unitats de campanya, que "van entrenar per defensar cadascun dels vots que s'emetrien aquell dia".

Diumenge van veure "que la participació electoral augmentava com un llamp" i, "minuts després que comencessin a arribar els resultats, van confirmar" que la seva "victòria era aclaparadora". "I sabíem que els que estan al poder, terroritzats per les conseqüències personals de dècades de mal govern, farien tot el possible per aferrar-se al poder", ha reconegut.

Machado ha assegurat que "ho van fer" en anunciar "un resultat fraudulent" diumenge a últimes hores, quan el CNE va dir que Maduro havia guanyat amb el 51% dels vots després d'haver escrutat el 80%. "La veritat és que Maduro no va guanyar en cap dels 24 estats de Veneçuela", ha apuntat, recolzant-se en quatre recomptes ràpids i dues enquestes a peu d'urna independents, així com "cadascuna de les actes" que van veure "arribar en temps real".

"Ràpidament, Maduro va actuar per neutralitzar els nostres testimonis voluntaris als centres de votació. Van donar ordres d'impossibilitar-los la seva feina, d'expulsar-los, de negar-los la prova física dels resultats. Aquestes ordres van ser desobeïdes pel personal del CNE i els militars. Contra tot pronòstic, els nostres testimonis van protegir amb la vida les actes dels electorals durant tota la nit", ha relatat.

Segons ha explicat, van reunir les actes "prou per confirmar la certesa matemàtica" de la seva "victòria", comprovants que van ser publicats en una pàgina web i proporcionats als caps d'Estat de tot el món. Mentrestant, el CNE manté tancat el portal a causa d'un ciberatac perpetrat des de Macedònia del Nord, segons han al·legat els seus membres.

"Després d'aquesta farsa, van esclatar protestes espontànies, especialment en sectors pobres de Caracas i altres ciutats. Maduro va respondre amb una brutal repressió. Les forces de seguretat de l'Estat han matat almenys 20 veneçolans, empresonat més de 1.000 i realitzat onze desaparicions forçoses. La major part del nostre equip està amagat (...) Podrien capturar-me mentre escric aquestes paraules”, ha sostingut.

Machado, que ha dit que la repressió "ha de cessar immediatament perquè hi pugui haver un acord urgent que faciliti la transició a la democràcia, ha conclòs que els veneçolans han complert amb el seu deure: expulsar Maduro. Però "ara li toca a la comunitat internacional decidir si tolera un Govern demostrablement il·legítim". Finalment, ha fet una crida "als que rebutgen l'autoritarisme i donen suport a la democràcia que s'uneixin al poble veneçolà" a casa seva. "No descansarem fins que siguem lliures", ha tancat.

Veneçuela va celebrar diumenge unes eleccions en què, segons l'oficialisme, el president Nicolás Maduro es va imposar amb una mica més del 51% dels vots, malgrat que no hi ha resultats oficials públics. Gran part de la comunitat internacional ha mostrat dubtes sobre la legalitat dels resultats i l'oposició reclama la victòria del candidat, Edmundo González