Espanya desplega caces F-18 a Romania

Primer vol dels EF-18 DAT 'Paznic' - MINISTERI DE DEFENSA

L'Exèrcit de l'Aire ha desplegat amb èxit a Romania dues de les seves caces F-18 dins d'una operació de vigilància sobre el mar Negre de la Policia Aèria de l'OTAN, per tal d'enfortir la defensa del flanc oriental, i després de sortir des de la base militar Mihail Kogalniceanu, a l'est del país.

Dins del destacament 'Paznic', els F-18 espanyols han demostrat "la seva capacitat i eficiència" per complir amb els objectius de la missió d'enfortiment de la Policia Aèria de l'Aliança Atlàntica, l''eAP-66', segons ha informat el Ministeri de Defensa en un comunicat. En tot moment, els caces han estat sota control operatiu del Comandament d'Operacions (MOPS), ubicat a Espanya.

La prova aèria ha començat amb la preparació per enlairar-se en un espai temporal màxim de 15 minuts, "com a resposta ràpida a una alarma" per part dels F-18, per després dur a terme la intercepció a un avió Alenia C-27J Spartan , que simulava tenir un problema de navegació.

Després de completar la missió, pilots, la resta del personal i recursos han demostrat al personal de l'OTAN "que tot es troba en plenes capacitats" per complir les comeses assignades al destacament, que començarà el seu funcionament en els propers dies.

La comesa de la força destacada serà contribuir a l'enfortiment la defensa aèria de l'OTAN al seu flanc oriental --que es va reforçar després de la invasió russa d'Ucraïna el febrer del 2022--, mitjançant el suport a les missions de Policia Aèria. Per això, s'han desplaçat personal tècnic, operatiu i de suport a la base militar Mihail Kogalniceanu, situada a prop del mar Negre.

"Amb aquesta missió, queda palès el compromís d'Espanya amb l'aliança atlàntica i amb la seguretat del territori de tots els països aliats", conclou el text del ministeri dirigit per Margarita Robles.