Maduro accepta barallar-se amb Elon Musk: Què passarà si perd?

Musk, amb el seu estil desafiador, ha decretat que si ell guanya la improbable baralla, Maduro haurà de "dimitir com a president de Veneçuela". Però si el chavista resulta victoriós, Musk el convidarà a un “viatge a Mart”. És a dir, en qualsevol cas, el líder llatinoamericà hauria d'abandonar el Palau de Miraflores. Quina manera de pressionar!

Tot va començar quan dilluns, Musk va decidir incendiar la seva pròpia xarxa social amb missatges que denunciaven un presumpte frau electoral a Veneçuela. Entre els reposts hi havia els de la líder opositora veneçolana María Corina Machado i els seus compares polítics, com l'argentí Javier Milei i el salvadorenc Nayib Bukele. Vaja, un dream team de la controvèrsia.

Però Musk no s'hi va quedar. Va publicar un cartell antic de la DEA amb una foto de Maduro i una recompensa de 15 milions de dòlars per a qui l'arrestin. I com a cirera del pastís, va trucar a Maduro "pallasso" mentre compartia imatges de manifestants retirant un cartell gegant del president veneçolà.

Per no quedar-se curt, Musk va debutar en espanyol amb un flamant "Adéu Dictadora Maduro", acompanyat d'imatges de manifestants derrocant una estàtua d'Hugo Chávez. En un altre vídeo, dos capitans de l'Exèrcit veneçolà es declaraven en rebel·lia, i Musk va aplaudir i va afegir un "Bravo Capitans". Tot molt teatral.

Però el que realment va enfurismar Maduro van ser les imatges d'un suposat trasllat il·legal d'urnes el dia de les eleccions, que va resultar ser un vídeo antic d'unitats d'aire condicionat. Quin desengany!

Maduro, sense perdre temps, va declarar públicament que aquest vídeo "fa vergonya" i que Musk, a qui va anomenar "el padrí de l'extrema dreta llatinoamericana", està desesperat. Fins i tot va insinuar que Musk vol envair Veneçuela amb els seus coets i el seu exèrcit. Pel·lícula d'acció en procés!

I és clar, en to desafiador, Maduro va exclamar: "Elon Musk, qui es fica amb mi, s'asseca! (...) Vols baralla? No et tinc por!, on vulguis, als barris... Si tu vols, jo vull!". Elevant Musk a la categoria d'"arxienemic".

Musk no es va quedar callat i va repostejar el vídeo de Maduro anomenant-lo "Maduro el Burro" i després pujant l'aposta: "El ruc sap més que Maduro". I per tancar amb fermall d'or: "Perdó per comparar el pobre ruc amb Maduro. És un insult al pobre animal". Zas!

Finalment, després de dos dies d'aparent calma, Musk va respondre a una enquesta a la xarxa social sobre la baralla. Amb un 80% d'usuaris recolzant-lo com a guanyador, Musk va establir les condicions de l'aposta en l'hipotètic cas que aquesta baralla es produeixi. Que comenci el xou!