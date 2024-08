La increïble història dels nens argentins que acaben de descobrir que els seus pares eren espies russos**

Putin rep els presoners russos | Europa Press

L’aeroport gubernamental de Vnukovo a Moscou ha estat l’escenari d’un impactant intercanvi de presoners entre Rússia i Occident

Gabriel Izcovich | diumenge, 4 d’agost de 2024, 12:50

L’aeroport gubernamental de Vnukovo a Moscou ha estat l’escenari d’un impactant intercanvi de presoners entre Rússia i Occident, amb Vladimir Putin rebent els russos. Entre els implicats en l’intercanvi es trobaven Artem Dultsev i Anna Dultseva, qui es van fer passar per espies russos sota identitats falses.

Durant la seva estada a Buenos Aires i Eslovènia, es van fer passar per ciutadans argentins, utilitzant els noms de María Rosa Mayer Muños i Ludwig Gish. Els Dultsev/Dultseva van viure a Buenos Aires entre 2012 i 2017, i després es van traslladar a Eslovènia, on van continuar amb les seves identitats falses fins a la seva detenció a finals de 2022. Després de la seva condemna a un any i set mesos de presó i l’expulsió d’Eslovènia amb una prohibició d’entrada durant cinc anys, el seu cas es va convertir en una peça clau en les negociacions de l’intercanvi.

L’intercanvi també va implicar dos menors, de vuit i deu anys, que van ser traslladats a una llar d’acollida temporal a Eslovènia. Els nens només van saber la veritable identitat dels seus pares en enlairar-se l’avió a Ankara, cosa que afegeix una dimensió emocional complexa a la situació. Els menors, que no parlen rus i tenen un coneixement limitat sobre Rússia, ara enfronten el repte d’adaptar-se a una nova vida mentre es ajusten al seu entorn actual.

L’acord va incloure la lliberació de 24 persones en total. De Rússia van ser alliberats vuit individus, incloent-hi figures destacades com Evan Gershkovich, periodista del The Wall Street Journal, detingut al març de 2023 sota acusacions d’espionatge; Paul Whelan, un exmilitar nord-americà empresonat des de 2018 per càrrecs similars; i Ilia Yashin, un disident rus detingut el 2022. Aquests intercanvis destaquen l’esforç continu per millorar les relacions entre Rússia i Occident, seguint el precedent de desembre de 2022 quan Rússia va alliberar Brittney Griner a canvi del traficant d’armes Viktor Bout, mentre que Washington es va negar a entregar Vadim Krasikov.