França insta els seus ciutadans a sortir del Líban "tan aviat com sigui possible"

El Ministeri d'Afers Exteriors de França ha instat aquest diumenge els seus ciutadans a abandonar el Líban "tan aviat com sigui possible", degut a la "situació de seguretat molt inestable" a la regió del Pròxim Orient.

"Considerant la gran inestabilitat de la situació en matèria de seguretat, desitgem una vegada més cridar l'atenció dels ciutadans francesos, i en particular dels que estan de pas, sobre el fet que encara estan disponibles vols comercials directes amb escala a França, i instem a que prenguin ja les disposicions necessàries per sortir del Líban tan aviat com sigui possible", diu una nota publicada al seu lloc web.

A més, les autoritats franceses han aconsellat als ciutadans que romanen al país que "extremi la vigilància", es registrin a l'aplicació mòbil estatal dedicada als viatgers i consultin regularment els canals d'informació del Consolat francès a Beirut.

París dóna així un pas més, després que a principis de maig recomanés als ciutadans francesos no viatjar al país àrab "dada la possibilitat d'una escalada militar" a la regió.

Aquesta advertència es produeix després que el dissabte les autoritats dels Estats Units, Regne Unit, Jordània i Argentina hagin fet el mateix, donada la degradació de la situació en els darrers dies amb la mort del comandant de Hezbolà, Fuad Sukr, i especialment del líder polític de Hamàs, Ismail Haniyeh, estretament vinculat amb la milícia del partit xiïta libanès, després d'un atac a Teheran atribuït a Israel.