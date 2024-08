La ultradreta britànica comença noves protestes després de més de 90 detencions | Europa Press

Grups britànics d'ultradreta han iniciat aquest diumenge quatre noves manifestacions al país malgrat les més de 90 detencions realitzades durant les 25 marxes del dissabte, convocades després d'una onada de desinformació que va identificar erròniament com a sol·licitant d'asil el ciutadà gal·lès acusat d'apunyalar tres nenes aquesta setmana.

Més de la meitat de les detencions van tenir lloc a les ciutats de Liverpool, Bristol, Hull i Blackpool, enmig de forts disturbis, actes de vandalisme i agressions a les forces de seguretat.

Per aquest motiu, el comissari d'ordre públic de la policia britànica, BJ Harrington, va anunciar ahir a la nit el desplegament de gairebé 4.000 agents addicionals per a les protestes d'aquest dissabte amb l'objectiu d'evitar nous episodis de violència.

A més, la secretària d'Estat per a la Prevenció del Crim, Diana Johnson, ha advertit que els tribunals del país podrien romandre oberts les 24 hores per assegurar que els "delinqüents" que "recorren els nostres carrers" siguin portats ràpidament davant la justícia, mentre que les forces de l'ordre estan implementant mesures per reclutar agents addicionals i respondre a possibles nous disturbis.

El primer ministre del país, Keir Starmer, ha donat a la policia el seu "ple suport" per prendre qualsevol mesura necessària per enfrontar-se als "extremistes" que intenten "sembrar odi" després de les escenes de desordre a Anglaterra i Irlanda del Nord. No obstant això, ha expressat la seva preocupació que els agents puguin veure's desbordats en enfrontar altres delictes. La Federació de Policia ha advertit, en aquest sentit, que "tot això té un preu".