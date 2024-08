Crisi a Bangla Desh: la primera ministra dimiteix i abandona el país

Sheikh Hasina. Foto: DPA

La primera ministra de Bangla Desh, Sheikh Hasina, ha dimitit aquest dilluns 5 d'agost i ha abandonat el país amb la seva germana, Sheihj, a mesura que avancen les fortes protestes contra el Govern, que van començar el mes passat i ja deixen centenars de morts a el país.

Hasina, que s'ha ofert diverses vegades a parlar amb els manifestants per intentar buscar solucions a la crisi que travessa Bangla Desh, ha presentat la seva dimissió davant el president, Mohammad Shahabuddin, a Bangabhaban (la residència oficial del cap d'Estat) a les 12.00 (hora local), tal com ha informat la cadena de televisió Channel i.

La seva sortida del país es produeix poc després que milers de manifestants, que han tornat a sortir al carrer malgrat el toc de queda imposat per les autoritats en un intent per reduir la tensió, hagin irromput a Ganabhaban, la residència del primer ministre, on s'estan produint saquejos.

Fonts properes a l'assumpte han informat la televisió de Bangla Desh que Hasina ha travessat la frontera a bord d'un helicòpter per desplaçar-se fins a l'estat indi de Bengala Occidental per motius de seguretat.

93 morts les últimes hores

La decisió arriba poques hores que almenys 93 persones (entre elles 14 policies) morissin i que centenars resultessin ferides des de primera hora del diumenge 4 d'agost per la represa dels disturbis a diversos punts de Bangla Desh, en el marc d'unes protestes que van començar a principis del mes passat.

El recompte recollit pel diari bangladeshí The Daily Star , apunta que més de 65 civils han mort (comptant opositors i simpatitzants del Govern) i 13 agents han estat apallissats fins a la mort després d'un atac a una comissaria a la localitat de Sirajganj, d'acord amb fonts de les forces de seguretat. A més dels policies, s'han comptabilitzat cinc morts més a Sirajganj. Molts dels morts tenien ferides de bala i en altres casos han estat víctimes de linxaments.