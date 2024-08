La matança continua: gairebé 40.000 palestins morts per l'ofensiva d'Israel sobre Gaza

Israel va desfermar la seva ofensiva contra la Franja després dels atacs del 7 d'octubre

El balanç de palestins morts a causa de l'ofensiva militar llançada per Israel contra la Franja de Gaza després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) i altres faccions palestines contra territori israelià ja se supera els 39.600.

Segons ha detallat el Ministeri de Salut gazatí, controlat pel grup islamista, en un comunicat publicat a xarxes socials, l'ofensiva deixa fins ara 39.623 morts i 91.469 ferits, abans d'assenyalar que "l'ocupació israeliana ha comès tres massacres contra famílies a Gaza durant l'últim dia, amb un balanç de 40 "màrtirs" i 71 ferits.

El Ministeri de Sanitat, com ha fet altres vegades, ha indicat que "hi ha víctimes sota la runa ia les carreteres", abans d'afegir que "els equips d'ambulàncies i de defensa civil no hi poden arribar". Les autoritats gazatíes estimen en uns 10.000 els desapareguts, per la qual cosa el balanç de morts podria ser molt superior a l'anunciat oficialment.

Israel va provocar la seva ofensiva contra la Franja després dels atacs del 7 d'octubre, que van deixar prop de 1.200 morts i uns 240 segrestats. A aquests balanços de víctimes se sumen prop de 590 palestins morts a

Cisjordània, inclosa Jerusalem Est, en operacions per part de les forces israelianes o en atacs perpetrats per colons des d'aquesta data.

També caldria sumar 490 morts i més de 1.500 ferits al Líban conseqüència dels atacs israelians, segons dades del Ministeri de Sanitat libanès.