Crisi a Bangladesh: dimiteix la primera ministra i abandona el país per les fortes protestes

La primera ministra de Bangladesh, Xeikh Hasina, ha dimitit aquest dilluns i ha abandonat el país amb la seva germana, Sheihj Rehana, a mesura que avancen les fortes protestes contra el Govern, que van començar el mes passat i ja deixen centenars de morts país.

Hasina, que s'ha ofert diverses vegades a parlar amb els manifestants per intentar buscar solucions a la crisi que travessa Bangla Desh, ha presentat la seva dimissió davant el president, Mohammad Shahabuddin, a Bangabhaban (la residència oficial del cap d'Estat) ) les 12.00 (hora local), tal com ha informat la cadena de televisió 'Channel i'.

La seva sortida del país es produeix poc després que milers de manifestants, que han tornat a sortir al carrer malgrat que el toc de queda imposat per les autoritats en un intent per reduir la tensió, hagin irromput a Ganabhaban, la residència del primer ministre, on s'estan produint saquejos.

Fonts properes als fets han informat a la televisió bangladessa que Hasina ha travessat la frontera a bord d'un helicòpter per desplaçar-se fins a l'estat indi de Bengala Occidental per motius de seguretat.