Les primeres paraules de Carolina Marín després de la lesió: "Estic destrossada"

L'espanyola Carolina Marín va ser rebuda entre aplaudiments a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas per desenes d'aficionats, després de retirar-se per una lesió al genoll a les semifinals dels Jocs de París, cosa que va reconèixer estar "destrossada", encara que no va confirmar si cal operar-se o no.

"Encara no ho he pogut veure tot, però per descomptat que vull donar les gràcies a tothom. Estic destrossada, no puc dir una altra cosa, però me'n vaig a l'hospital, que em facin proves ia veure què surt, aquí prendrem decisions" , va expressar la de Huelva als mitjans de comunicació en la seva arribada a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La jugadora espanyola es va lesionar durant el seu partit de semifinals dels Jocs Olímpics de París davant la xinesa He Bing Jiao i va haver de retirar-se del torneig, tot en un partit que dominava a plaer (21-14, 10-6) i en què el genoll va tornar a despertar els seus malsons.

Després de guanyar 21-14 el primer set i quan s'imposava a l'asiàtica per 10-6 al segon, la de Huelva, quarta del rànquing mundial, se'n va anar a terra emportant-se la mà al genoll. Va ser atesa i es va enfundar una genollera per seguir el partit, però després de disputar i perdre dos punts més davant de Jiao, no va poder continuar. Entre llàgrimes, va abandonar la pista principal del pavelló Porte de la Chapelle.

