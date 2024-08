Petro alerta d'una "guerra a Amèrica" si no s'arriba a un acord polític a Veneçuela

El president de Colòmbia, Gustavo Petro

El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha instat el Govern de Nicolás Maduro i l'oposició veneçolana a assolir un "acord polític" per evitar que esclati una possible "guerra a Amèrica" per les tensions internes a Veneçuela, on l'oficialisme assegura haver-se imposat en unes eleccions presidencials en què l'oposició reivindica la seva victòria i gran part de la comunitat internacional crida a la transparència i veracitat dels resultats.

Petro s'ha manifestat en aquests termes responent a les declaracions del portaveu del Departament d'Estat nord-americà, Matthew Miller, que assegura que la Casa Blanca encara no està en posició de reconèixer el candidat opositor, Edmundo González, com a president de Veneçuela, però sí que advoca per, juntament amb altres països de la regió, buscar "un camí a seguir" per assolir una solució.

"Encara que encara no és clara la posició nord-americana, l'oposició i Maduro han d'arribar a un acord polític perquè, sinó, esclatarà l'èxode i la guerra a Amèrica tota. Com a veïns i pobles germans, Colòmbia i Veneçuela estem en una situació extremadament vulnerable, i el primer que hem de defensar és els pobles i la pau", ha manifestat Petro a les seves xarxes socials.

Així doncs, el mandatari colombià ha subratllat que el seu govern no caurà "en l'estratègia de la guerra i la separació dels pobles", advocant així per una entesa entre les parts a Veneçuela per calmar la situació. "El camí és buscar la veritat i aconseguir solucions en favor de la democràcia", ha conclòs.

Veneçuela va celebrar a finals de juliol unes eleccions presidencials després de les quals el Consell Nacional Electoral (CNE) va concedir la victòria a Maduro amb una mica més del 51% dels vots, mentre que l'oposició assegura que González va aconseguir gairebé el 70% de les paperetes. Tant la dissidència com gran part de la comunitat internacional demanen un escrutini transparent de les actes electorals.