Tim Walz, el governador de Minnesota, serà el número dos de Kamala Harris

La vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha escollit finalment el governador de Minnesota, Tim Walz, com el seu company de fórmula de cara a les eleccions presidencials del mes de novembre vinent, segons informa la premsa nord-americana.

Harris, que va fer el pas de presentar-se a les eleccions després de la renúncia a la reelecció de l'actual president, Joe Biden, a finals de juliol, ha hagut d'organitzar el seu equip de campanya en temps rècord. A més, ha hagut d'escollir el seu 'número dos' en poc més de dues setmanes, quan sol ser una decisió que fa mesos.

Walz va ser votat com a representant per Minesota el 2007 i va ocupar el seient fins al gener del 2019, quan va ascendir a governador de l'estat. El seu nomenament sorprèn en la mesura que els últims dies la figura que havia cobrat més rellevància era la del governador de Pennsilvània, Josh Shapiro.

El seu mandat com a governador de Minesota ha estat marcat per l'impacte de la pandèmia de coronavirus, així com per la mort de George Floyd a les mans de la Policia. Aquest episodi va desembocar en protestes antiracistes primer a l'estat, i més tard a nivell internacional, i va posar en relleu la violència policial contra la població negra.

Amb l'inici d'aquesta campanya electoral, Walz s'ha mantingut en tot moment com un ferm defensor de Biden malgrat les crítiques que el mandatari rebia, fins i tot des de dins del partit, pel seu mal exercici en el debat electoral amb el candidat republicà , l'expresident Donald Trump, i també pel seu aparent mal estat de salut.

Quan Biden va prendre la decisió de fer un pas al costat, Walz va comprometre el seu suport a Harris i des d'aleshores s'havia tornat com un ferm defensor de la vicepresidenta, un càrrec que heretaria si els demòcrates s'imposen a les eleccions presidencials del mes que ve de novembre.

Així les coses, els dos principals candidats a les eleccions ja han confirmat les seves duples per a la votació. Davant Harris i Walz els republicans presenten Trump --que intentarà aconseguir el retorn a la Casa Blanca quatre anys després de la seva derrota contra Biden-- i el senador James D. Vance, que aspira a passar de criticar l'expresident a ser el seu vicepresident