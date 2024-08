Felipe González assegura que Maduro busca modificar les actes amb un grup xinès

Arxiu - L'expresident del Govern Felipe González durant la seva intervenció a l'acte. A 13 de juny de 2024, a Sevilla (Andalusia, Espanya) - EP

L'expresident Felipe González considera que s'hauria de fer una verificació del resultat electoral a Veneçuela mitjançant una organització internacional independent i adverteix que s'ha de fer "aviat" perquè, segons sosté, el Govern de Nicolás Maduro intenta alterar el sistema "acta a acta" mitjançant un grup xinès.

L'exdirigent socialista diu que li consta que l'oposició està disposada a negociar la transició amb el chavisme perquè, assegura, busquen la "reconciliació" i no passar comptes i fins i tot accedirien a "oblidar algunes coses". Per tant, no posarien com a condició la sortida del país de Maduro i altres dirigents si es fa aquesta constatació dels resultats.

A més, González retreu l'actitud del també expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que va estar present a les eleccions del 28 de juliol passat com a observador internacional i l'acusa de ser l'únic integrant del Grup de Pobla que va anar a Veneçuela i no exigeix la revisió de les actes.

El Consell Nacional Electoral, fidel a Maduro, sosté que aquest va obtenir 6,4 milions de vots mentre l?opositor Edmundo González Urrutia va aconseguir 5,3 milions. Per contra, l'oposició defensa que, segons les actes que va aconseguir recopilar, González va ser el vencedor amb 6,2 milions de vots davant de 2,7 milions per a Maduro.

Els especialistes xinesos necessitaven temps

"Jo només vull advertir que el contrast s'ha de fer per una organització independent, no dependent de l'Estat, de Maduro ni del Govern, i que ho faci aviat, perquè em temo que estan contractant, si no ho han contractat, un grup especialitzat a ficar-se al sistema i alterar acta per acta, un grup especialitzat que ve de l'Orient llunyà", ha alertat Felipe González.

Adverteix així que hi ha "uns especialistes xinesos" que "sembla que estan treballant en l'alteració del sistema", encara que per dur-ho a terme "necessiten temps", assenyala, i per això el Consell Nacional Electoral intenta endarrerir al màxim la publicació de les actes, tal com demana bona part de la comunitat internacional.

En tot cas, insisteix que el contrast entre el resultat del vot electrònic i les actes que es deriven d'aquest vot "hauria de ser el resultat acceptable per tothom" i perquè així sigui hi ha d'haver un organisme internacional "independent" que revisi el procés i "consteu exactament el que ha passat". Aquest organisme, afegeix, no pot ser ni el Tribunal Suprem ni el Consell Nacional Electoral perquè estan “cooptats” per Maduro. Ha de ser "supranacional" i ho han de triar les parts, apunta.

Demana supervisió supranacional per evitar el pitjor

González proposa aquesta via per "evitar el pitjor" i per fer respectar la voluntat dels ciutadans encara que pensa que el candidat de l'oposició Edmundo González va guanyar Maduro "per molt" malgrat les "truculències" dutes a terme per l'Estat, doncs "han fet el que han volgut amb els censos" i han dificultat votar la majoria de residents a l'exterior, segons apunta.

Considera que és "aclaparadora" la demanda popular de recuperació de la llibertat i de respecte a la Constitució i considera que Maduro ha perdut el suport dels veneçolans perquè la riquesa del país s'ha reduït en un 80% des que n'és president. Una "absoluta ineficiència" en la gestió i una "ruïna" del país que provoca que avui es pagui un salari mínim d'"un dòlar al dia".

González, que té línia directa amb els líders opositors, trasllada que estan disposats a negociar amb el chavisme la transició fins a la presa de possessió del proper president, que serà el gener del 2025. "No amb l'afany de penalitzar, sinó el contrari, d'arribar a una reconciliació", assenyala, perquè qui ha guanyat governi i qui ha perdut passi a l'oposició i es prepari per guanyar les properes eleccions. "Hi ha una proposta de reconciliació, no pas de compte de comptes per part de l'oposició", reitera.

Tot i això, adverteix que ha d'acabar la persecució contra la líder María Corina Machado --que va ser inhabilitada pel chavisme ia la qual volen "condemnar a mort civil"-- contra el candidat Edmundo González i els més de 1.200 "desapareguts" després les eleccions. Per tant, assenyala, les dues parts han de poder escollir els membres dels seus equips per pilotar aquest procés de transició.

Demana a Lula, Petro i AMLO que exigeixin la verificació

A més, llança un missatge a la comunitat internacional perquè demanin al dirigent veneçolà que "cessi la persecució" i també exigeixin que verifiqui els resultats amb un organisme independent. Apunta especialment els líders de l'esquerra iberoamericana, els presidents del Brasil, Colòmbia i Mèxic, Lula da Silva, Gustavo Petro i Andrés Manuel López Obrador, respectivament, perquè "cessin les morts i la persecució política que ha iniciat el règim" .

Demana el mateix a Govern de Pedro Sánchez ia la Unió Europea i considera que això és més important fins i tot que reconèixer González com a president, com ha fet els Estats Units i diversos països llatinoamericans. "El que m'importa és que exigeixin que es contrastin els resultats electorals, aquest és el punt mínim, no vull anar més lluny", assenyala.

Felipe González també ha llançat un dard a Zapatero pel silenci després de les eleccions i ha remarcat que altres dirigents, també vinculats al Grup de Pobla com l'expresident de República Dominicana Leonel Fernández, han exigit la publicació de les actes, però l'expresident espanyol no ho ha fet.

Tot i això afirma que no té intenció de confrontar amb el seu company de partit i el que li interessa és el poble veneçolà i la recuperació de les llibertats respectant la Constitució, encara que llança una advertència: "Els altres que assumeixin la seva responsabilitat" per acudir com a observador a unes eleccions el resultat de les quals i garanties posa en dubte.

Maduro només ha deixat entrar Bildu

En aquest sentit retreu que "només s'hagi acceptat Bildu com a organització política per ser present" en el procés electoral veneçolà. "Repeteixo, Bildu, que donarà la raó a Maduro la tingui o no la tingui, d'això no en tinc cap dubte", retreu.

González diu que Zapatero presumeix de conèixer "millor que ningú" què passa a Veneçuela i li demana que "si us plau ho mantingui d'aquí a un any de dos o de tres" i que després no digui "jo d'això no en sabia res", adverteix.

Tot seguit assenyala que Maduro té ara una "oportunitat" d'entrar en una vida democràtica respectuosa amb la Constitució del seu país però si no ho fa, apunta, hi ha un altre camí "que condueix a l'Haia", en referència a una possible denúncia contra el líder chavista per violació de drets humans.

Maduro té una oportunitat per no acabar a 'La Haia'

"No estic proposant-ho ni desitjant-ho, el que dic és que hi ha un camí de reconciliació nacional acceptant la veritat dels resultats i verificant-la amb gent independent i hi ha un altre camí que és una denúncia, que cada dia es consolida més, de delictes de violació de drets humans i de lesa humanitat", afirma.

Finalment, assenyala que la situació a Veneçuela també es podria perpetuar i Maduro seguir el camí del president de Nicaragua, Daniel Ortega i la seva dona, Rosario Murillo, ia més de treure els drets constitucionals als ciutadans, retirar-los també la nacionalitat i convertir en "apàtrides" als que surten del país.