CitizenGO i Hazte Oir envien un autobús als Jocs Olímpics de París i acaben detinguts

Semblava una idea brillant, però al final no. Set persones van ser detingudes dilluns a la nit després de conduir pels carrers de París en un autobús adornat amb la inscripció "Aturem els atacs contra els cristians", segons ha informat Le Parisien .

La proclama anava acompanyada dels anells olímpics i una foto del quadre Festes, interpretat per alguns com una representació de l'Últim Sopar. L'autobús tenia matrícula espanyola i estava patrocinada per CitizenGo, un lobbie fundat per l'associació d'ultradreta Hazte Oír perquè els seus missatges traspassin les fronteres espanyoles. Sense que ningú els ho hagi demanat.

CitizenGo ha llançat un manifest per justificar la seva acció: "Acabem de ser humiliats a l'escenari mundial! Durant la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París 2024, la nostra fe cristiana va ser burlada obertament de la manera més ofensiva imaginable. Va ser avorrible i repugnant veure transsexuals i drag queens nus profanar una cosa tan sagrada com l'Últim Sopar. L'insult a la nostra fe és tan profund que hem de fer alguna cosa! no pot quedar sense resposta”.

El compte espanyol de CitizenGo ha presumit a X - abans conegut com a Twitter- del seu autobús, però com ja hem esmentat, la iniciativa els ha sortit malament i han acabat detinguts.

A continuació podeu veure les imatges de l'autobús que ja no tornarà a circular: