Hamàs tria Yahya Sinwar com a substitut d'Ismail Haniye

Sinwar, en una imatge recent. Foto: DPA

El Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) ha nomenat el seu responsable actual a la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, considerat el cervell dels atemptats del 7 d'octubre, com el nou cap polític de l'organització, en substitució d' Ismail Haniye, mort en un atac presumptament comès per Israel a l'Iran el passat 31 de juliol.

Hamàs ja feia dies que anunciava contactes entre els seus diferents organismes per designar el substitut de Haniye, una figura clau durant aquests últims anys, però no ha estat fins aquest dimarts quan ha confirmat el nom de Sinwar, en una nota recollida pel diari Filastin.

Sinwar, que al gener va ser inclòs a la llista de sancions de la UE, està considerat un dels principals exponents de l'ala més dura de l'organització i, encara que no hi ha constància del seu parador actual, atès que no apareix en públic des dels atacs d'octubre, els experts consideren que segueix a la Franja de Gaza.

L'Exèrcit israelià va difondre al febrer un vídeo d'una càmera de vigilància ubicada en un túnel de la zona de Bani Suheila, a Jan Iunis, on identificava suposadament Sinwar fugint amb la seva família.

Considerat un dels fundadors del braç militar de Hamàs, Sinwar va romandre pres a Israel des del 1989 fins a l'any 2011, quan va ser alliberat dins d'un macrocanvi pactat per aconseguir el lliurament del soldat israelià Gilad Shalit. Des del 2017, dirigeix Hamàs dins la Franja de Gaza, cosa que el mantenia al punt de mira d'Israel.

El ministre d'Exteriors israelià, Israel Katz, ha assegurat en xarxes socials que l'ascens de Sinwar "és una altra raó convincent per eliminar-lo ràpidament i erradicar aquesta vil organització de la faç de la Terra", en la primera reacció del Govern de Benjamin Netanyahu a aquests canvis.

El nomenament arriba en un moment de màxima tensió a la regió, amb amenaces de represàlies després de la mort de Haniye --sobre la qual Israel no s'ha pronunciat--. També Hezbol·là ha promès venjar la pèrdua d'un dels seus comandants, mort en un atac israelià als afores de Beirut.