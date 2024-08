Harris presenta en societat qui seria el seu vicepresident: Tim Walz

Harris i Walz. Foto: Europa Press

La vicepresidenta dels Estats Units i candidata demòcrata a la Casa Blanca, Kamala Harris , va fer a Filadèlfia la seva primera aparició conjunta amb el governador de Minnesota, Tim Walz , després d'elegir-lo com el seu company de fórmula de cara a les eleccions presidencials, que tindran lloc el 5 de novembre i en què s'enfrontaran a l'expresident Donald Trump i al senador JD Vance.

Després d'aparèixer a l'escenari amb la cançó de Freedom de Beyoncé i saludessin els seus simpatitzants, Harris ha asseverat que els demòcrates s'han d'esforçar per guanyar. "Hem d'igualar la situació. Som els menys afavorits en aquesta cursa, però tenim el pols i sé exactament a què ens enfrontem", ha declarat. Alhora, ha assenyalat que la seva campanya "no (és) només una lluita contra Trump", sinó "pel futur", en referència a les seves promeses de baixar el cost de vida de les famílies.

En la seva intervenció, ha explicat que es va proposar "trobar un soci que pugui ajudar a construir aquest futur més brillant" i ha presentat Walz a l'audiència, argumentant que és el company que ha estat buscant. Per això, ha repassat l'experiència professional del governador, segons CNN.

Els nord-americans, ha assenyalat, estan sent testimonis d'un "atac total contra les llibertats i els drets durament conquerits i lluitats". "Tim i jo tenim un missatge per a Trump i altres que volen fer retrocedir el rellotge en les nostres llibertats fonamentals: no tornarem enrere", ha manifestat, cosa que ha provocat càntics entre la multitud.

Walz, per part seva, ha agraït a Harris "la confiança dipositada" i per tornar-li "l'alegria". "Estic encantat d'estar en aquest viatge amb vostè i Doug", ha dit en referència al segon cavaller, Douglas Emhoff. També ha utilitzat el seu discurs per repassar la seva biografia, especialment la seva experiència com a professor, entrenador i com a veterà.

Alhora, ha criticat l'historial de Trump en matèria de Covid-19, economia i delinqüència , posant èmfasi que el magnat, des que va deixar la Casa Blanca, "sembra caos i divisió". "Es va quedar paralitzat davant la pandèmia. Va portar la nostra economia a la ruïna. I els delictes violents van augmentar, i això sense comptar els delictes que va cometre", ha ironitzat, i després la multitud ha demanat "tancar" l'expresident. Amb tot, ha dit que Trump “no té ni idea sobre el servei (militar perquè) està massa ocupat servint-se a si mateix”.