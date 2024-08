Empresonen una cantant iraniana per cantar una cançó d'Amy Winehouse sense portar vel

Es desconeix el parador de la cantant des de la seva detenció - INSTAGRAM

Una noia ha estat detinguda a l'Iran per cantar la cançó d'Amy Winehouse 'Back to Black' en públic sense el hijab obligatori, el clàssic vel musulmà. Zara Esmaeili és coneguda per les seves actuacions als carrers de Teheran, on desafia les lleis de la República Islàmica.

La van filmar cantant l'èxit del 2006 fa un mes, i la seva publicació a Instagram es va tornar viral a tot el món. Finalment, l'artista va ser detinguda dissabte, sense que hi hagi informació disponible sobre el parador o la condició.

La detenció ha deixat la família sumida en la desesperació. Una font propera ha confirmat que "la família de Zara no ha pogut localitzar-la", segons ha informat Iran International.

Faravaz Farvardin, cantant iranià i fundadora de la Campanya pel Dret a Cantar amb seu a Berlín, va condemnar l'arrest. Va escriure en una declaració a X: "Zara, una cantant iraniana, està empresonada al Centre de Detenció Central de Teheran (Fashafoueh) pel delicte de cantar en públic. Està sota pressió dels interrogadors perquè admeti les seves connexions amb activistes i músics fora de l'Iran. Aquesta afirmació és una mentida i l'ha fet un grup d'experts de la República Islàmica”.

Faravaz va afegir a més que l'audàcia de Zara "em recorda a mi mateix ia aquells dies aterridors de la meva detenció a l'Iran".

Altres activistes iranians que viuen a l'estranger han estat creant consciència sobre el que ha passat a l'artista, utilitzant el hashtag “#FreeZara” a les seves publicacions.

Zara és la darrera víctima de la intensificació de l'aplicació de les lleis obligatòries del hijab per part del règim.

Durant dècades, tant abans com després de la seva revolució del 1979, el líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Khomeini, ha criticat l'“occidentalització”, l'enverinament de la nació per la cultura occidental.