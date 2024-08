El Partit Comunista de Veneçuela acusa el Govern de Maduro d'utilitzar una "política del terror"

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro - EP

El Partit Comunista de Veneçuela ha acusat aquest dimarts el Govern de Nicolás Maduro d'utilitzar una "política del terror als sectors populars del país", alimentada "amb operacions psicològiques i de propaganda" que tenen com a objectiu "no només neutralitzar les protestes populars sinó imposar una perillosa matriu d'opinió en què defensar la sobirania popular és el mateix que ser feixista”.

"Defendre la Constitució i l'Estat de dret no és feixisme", ha remarcat el secretari general del PCV, Oscar Figuera, després de les denúncies de centenars de detencions que s'han registrat al país durant les protestes contra el resultat oficial, que ha donat com vencedor Nicolás Maduro, mentre que l'oposició ha defensat la victòria del seu candidat, Edmundo González, raó per la qual ha criticat que el mandatari "pretengui reelegir-se sense mostrar els resultats".

Alhora, ha denunciat les "desaparicions forçades temporals, detencions d'adolescents, requises arbitràries i humiliants als carrers, registres il·legals a vivendes i robatori de pertinences, extorsions i l'actuació de grups parapolicials en complicitat amb forces de l'Estat". "A més d'aquest desplegament de violència, hi ha la campanya de delacions i 'sapeig' que promouen portaveus (del) govern perquè s'incriminin veïns i companys en suposats delictes conspiratius", ha afegit.

Acusen Machado i González de llançar "provocacions"

El PCV ha titllat d'"irresponsable" la crida feta per la líder opositora, María Corina Machado, i el seu candidat presidencial, Edmundo González, a les Forces Armades per col·locar-se "del costat del poble" després de les eleccions: "Aquestes provocacions de Machado i González, juntament amb la repressió massiva que exerceix el Govern de Maduro, condueixen vertiginosament a un perillós escenari de violència generalitzada”, ha manifestat.

"Des del PCV convoquem totes les forces genuïnament democràtiques, d'esquerra i del camp popular a conjurar la voràgine de violència fratricida promoguda pels dos pols coresponsables de la catàstrofe nacional. Fem una crida a la solidaritat mútua al si de les comunitats i als centres de treball per impedir que la campanya de violència que promouen els dos bàndols de la burgesia s'imposi", ha afegit.

També ha rebutjat l'actuació "ingerencista" dels Estats Units en el procés electoral, recordant que "precisament són còmplices de les dures condicions que afronta el poble veneçolà amb la imposició de criminals mesures coercitives unilaterals. "Són interessos comercials els que mouen el Departament de Estat i fins ara Maduro ha actuat com a digne candidat de l'imperialisme, però que ningú cregui que González tindria una política petroliera sobirana", ha afegit.

D'altra banda, ha rebutjat "les acusacions infundades i les amenaces" del vicepresident de l'oficialista Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV), Diosdado Cabello, contra el candidat presidencial recolzat per la seva formació, Enrique Márquez i el dirigent Juan Barreto. A això se suma el "recent intent d'operadors" del PSUV de tractar de presentar diversos dels seus membres com a suposats "promotors de les guarimbes --terme veneçolà per referir-se a protestes que usen barricades-- a Caracas".