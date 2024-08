Terratrèmol al Japó: alerta al sud-oest del país per tsunami

Foto: Europa Press

Les autoritats del Japó han declarat, aquest dijous 8 d'agost, l'alerta per tsunami a la costa sud-oest a causa d'un terratrèmol de magnitud 7,1 a l'escala Richter registrat hores abans i l'epicentre del qual es troba a l'illa de Kyushu.

L'Agència de Meteorologia del Japó ha indicat l'alerta se cenyeix especialment a aquesta illa ia la de Shikoku, que corren un perill especial, segons informacions recollides per la cadena nipona de televisió NHK .

Les empreses que gestionen les centrals nuclears situades en aquestes dues illes han assenyalat que han posat en marxa els processos necessaris per verificar possibles danys a les plantes.

Els moviments de terra, una constant

El Japó és un dels països més propensos als terratrèmols al món a causa de la seva ubicació a l'Anell de Foc del Pacífic, una zona on es troben diverses plaques tectòniques. Aquí alguns punts clau sobre els terratrèmols al Japó:

Freqüència de terratrèmols: El Japó experimenta milers de terratrèmols cada any, encara que la majoria són de baixa intensitat i gairebé no són perceptibles. Tot i això, també ha estat escenari de terratrèmols devastadors.

Tecnologia i preparació: El Japó compta amb una de les infraestructures antisísmiques més avançades del món. Els edificis estan dissenyats per resistir sismes forts, i el país té sistemes d'alerta primerenca que poden avisar la població segons abans que un terratrèmol colpegi.

Cultura de prevenció: al Japó, la preparació per a desastres és part de la vida quotidiana. Es fan simulacres regulars a escoles, empreses i comunitats per assegurar-se que la gent sàpiga com actuar en cas d'un terratrèmol.

El terratrèmol del 2011

Un dels terratrèmols més significatius en la història recent del Japó és el de l'11 de març de 2011, conegut com el Gran Terratrèmol de l'Est del Japó o el terratrèmol de Tōhoku. Aquest sisme de magnitud 9.0 va ser un dels més forts mai registrats i va causar un devastador tsunami, que va provocar la crisi nuclear a Fukushima.

Al llarg de la història, Japó ha patit diversos terratrèmols devastadors, com el Gran Terratrèmol de Kantō el 1923, que va destruir gran part de Tòquio i Yokohama, i el Terratrèmol de Kobe el 1995, que va causar milers de morts i grans danys estructurals.

El constant risc sísmic ha portat el Japó a ser un líder mundial en tecnologia antisísmica i preparació davant de desastres, un model seguit per altres països en zones propenses a terratrèmols.