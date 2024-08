Taylor Swift cancel·la els seus concerts a Viena per amenaces d'atemptats gihadistes

Un concert de Swift a Alemanya. Foto: DPA

Les autoritats d'Àustria han informat que dues persones han estat detingudes per planejar presumptament un atemptat terrorista durant els concerts de la cantant nord-americana Taylor Swift que es celebrarien aquesta setmana a Viena i que, a causa d'aquestes informacions, han quedat cancel·lats .

El director general de Seguretat Pública, Franz Ruf, ha explicat en roda de premsa que un ciutadà austríac de 19 anys ha estat detingut a Ternitz, una localitat ubicada a l'estat de Baixa Àustria, segons ha recollit la cadena de radiodifusió pública ORF.

Ruf ha detallat que el jove s'havia radicalitzat per Internet els darrers mesos i que va arribar a fer un jurament de lleialtat al grup terrorista Estat Islàmic. Durant l'operació s'han fet registres domiciliaris i s'han confiscat substàncies químiques.

Un segon sospitós ha estat arrestat a Viena en relació amb l'operació a Ternitz, si bé les autoritats no n'han donat més informació i han assenyalat que s'ha obert una investigació per aclarir l'intent d'atemptat.

La cantant nord-americana tenia previst tres vegades a l'estadi Ernst Happel de Viena del 8 al 10 d'agost, si bé l'agència promotora, Barracuda Music, ha acabat anunciant a xarxes socials la cancel·lació de totes les cites i ha promès el reemborsament de les entrades en un termini màxim de 10 dies.

L'empresa atribueix l'anul·lació directament a la “confirmació de plans per a un atac terrorista”. "No tenim més opció que cancel·lar els tres espectacles per la seguretat de totes les persones", ha explicat Barracuda Music en una nota breu.