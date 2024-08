Les enquestes als Estats Units mostren un empat tècnic entre Trump i Harris

La bandera dels Estats Units - UNSPLASH

Les últimes enquestes a nivell nacional als Estats Units reflecteixen un empat tècnic entre l'expresident i candidat republicà, Donald Trump, i el rival Kamala Harris, actual vicepresidenta del país i aspirant pel Partit Demòcrata després de la renúncia de Joe Biden a la reelecció.

Així es desprèn del balanç elaborat per la cadena CNN, que inclou les darreres cinc principals enquestes al país. Segons aquestes dades, Trump obtindria al voltant del 49% dels vots, un punt percentual més que l'actual vicepresidenta nord-americana.

Tot i això, els últims estudis demoscòpics confirmen una tendència a l'alça del Partit Demòcrata després del terratrèmol polític de finals de juliol, quan Biden va anunciar la seva renúncia i Harris va fer ràpidament un pas endavant per postular-se com a aspirant demòcrata.

Algunes d'aquestes enquestes assenyalen també que una quantitat més gran de nord-americans, al voltant del 56 per cent, es decanta per Harris com a millor alternativa per gestionar la qüestió de l'avortament, així com per preservar la democràcia (un 53 per cent).

Per contra, un 52% dels enquestats prefereix Trump per gestionar la qüestió migratòria. A l'apartat econòmic, una mica més del 51% dels enquestats es decanten per Trump, mentre que Harris convenç prop d'un 48% dels nord-americans.

El president Biden va confirmar a finals de juliol la renúncia a la reelecció enmig d'una onada de crítiques internes pel seu mal exercici en el debat electoral amb Trump i per les sospites sobre el seu mal estat de salut. Harris va fer llavors un pas endavant i va confirmar la seva candidatura, aconseguint equilibrar les enquestes.

Harris ha aconseguit en temps rècord elevar la recaptació de donacions per sobre dels 300 milions de dòlars i ja ha nomenat el governador de Minesota, Tim Walz, com el seu aspirant a vicepresident. Aquesta decisió sol sospesar-se durant diversos mesos, però la candidata demòcrata ha hagut de prendre-la en només deu dies.