Guerra a les xarxes socials: Maduro ordena bloquejar l'accés a X a Veneçuela durant 10 dies

Madur i el propietari de X, Elon Musk. Foto: Europa Press / DPA / Canva Pro

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha ordenat bloquejar durant deu dies la xarxa social X, abans Twitter, per "incitar a l'odi" i violar "totes les lleis" del país llatinoamericà, en un nou enfrontament entre el mandatari veneçolà i el multimilionari nord-americà Elon Musk, propietari de l'esmentada xarxa social.

"Musk és el propietari de X, i ha violat totes les normes. Totes les normes de la pròpia xarxa social Twitter, avui coneguda com a X, incitant a l'odi, a la guerra civil, a la mort, a l'enfrontament dels veneçolans. I a Veneçuela hi ha llei, i farem respectar la llei", ha relatat durant un esdeveniment amb simpatitzants per celebrar la seva reelecció.

Maduro, que ha assenyalat que ha advocat per "treure la xarxa social durant deu dies de circulació a Veneçuela perquè presentin el seu recapte", ha indicat que ha signat la proposta feta per la Comissió Nacional de Telecomunicacions (CONATEL) en aquest sentit. "Fora X! Fora Elon Musk! Get out!" , ha afegit dirigint-se a la multitud, a qui ha preguntat si compta amb el seu suport.

No és la primera vegada que Madur i Musk s'ataquen verbalment, recentment el cap d'Estat veneçolà va afirmar que el magnat pertany a una “secta satànica del poder nord-americà”. Després de les eleccions presidencials, Musk va escriure que "Maduro no és un bon tipus" i que "Veneçuela es mereix una cosa molt millor". Aquest últim va desafiar públicament una baralla i Musk va acceptar, condicionant un eventual fracàs del "dictador" a una renúncia del càrrec.

No és el primer enfrontament que Maduro té amb una xarxa social aquesta setmana; de fet, fa uns dies va dir que WhatsApp està sent usada "per amenaçar" el país i simpatitzants i membres del chavisme.