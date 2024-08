S'estrella un avió comercial amb 62 passatgers al Brasil

l'avió de Voepass va sortir de Cascavel i es dirigia a São Paulo quan va perdre el senyal poc abans de les 13.30 hora local (12.30 ET) - EP

Un avió de passatgers amb 62 persones a bord es va estavellar als afores de São Paulo, segons la Defensa Civil del Brasil, informa CNN Brasil. L'avió es va estavellar contra diverses cases, va afegir.

Segons dades de Flightradar24, l'avió de Voepass va sortir de Cascavel i es dirigia a São Paulo quan va perdre el senyal poc abans de les 13.30 hora local (12.30 ET).

El vol 2283 transportava 58 passatgers i 4 tripulants al moment de l'accident, segons un comunicat de l'aerolínia Voepass.

"Encara no hi ha confirmació de com va passar l'accident ni de la situació actual de les persones a bord", es llegeix al comunicat.

Als vídeos de l'accident difosos a les xarxes socials es veu l'avió caient en espiral. Un altre vídeo mostra l'avió destruït en flames a terra.