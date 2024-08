Acusacions creuades entre Ucraïna i Rússia per l'incendi a la central nuclear de Zaporiyia

La central nuclear de Zaporiyia. Foto: Europa Press

Les autoritats de Rússia i Ucraïna s'han acusat mútuament durant la jornada del diumenge 11 d'agost de provocar un incendi en una de les torres de refrigeració de la central nuclear de Zaporiyia , que es troba a la part d'Ucraïna sota control rus.

L'empresa estatal d'energia nuclear russa, Rosatom, ha informat de l'incendi i ha assenyalat que ha rebut "dos impactes de drones ucraïnesos que haurien provocat flames dins de l'estructura". Hores després, el portaveu del consell principal de l'administració militar-civil de la regió de Zaporiyia de Rússia, Vladimir Rogov, ha indicat que el foc ha quedat "completament extingit", segons ha comunicat a través del canal a Telegram.

El governador de Zaporiyia, Ievgeni Balitski, ha enviat un missatge de tranquil·litat als residents preocupats per l'incendi mentre els serveis d'emergència estaven extingint el foc. Els 6 reactors de la central es troben en estat de parada freda, per la qual cosa no hi ha risc de cap mena d'explosió de vapor, tal com ha explicat el governador prorus. Segons fonts russes, l'atac va ser amb drones "kamikaze" llançats des de la ciutat de Nikopol, al marge occidental del riu Dniéper.

Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha assenyalat que ha "rebut notícies" que "els ocupants russos han provocat un incendi al territori de la central nuclear" i, si bé els nivells de radiació es troben dins de els límits normals, ha assegurat que, "mentre els terroristes russos mantinguin el control de la central nuclear, la situació no serà ni podrà ser normal".

"Des del primer dia de la seva presa, Rússia ha estat utilitzant el central nuclear de Zaporiyia únicament per fer xantatge a Ucraïna, a tot Europa i al món", ha manifestat a través del seu perfil a la xarxa social X. "Rússia ha de rendir comptes per això. Només el control ucraïnès sobre la central nuclear de Zaporiyia pot garantir el retorn a la normalitat i la seguretat total", ha conclòs.

Els experts de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) "han vist un fum fosc fort procedent de la zona nord de la central nuclear de Zaporiyia després de múltiples explosions escoltades durant la tarda", ha indicat en un missatge publicat al seu compte a la xarxa social X.

"L'equip ha estat informat d'un suposat atac de drones contra una de les torres de refrigeració del lloc. No s'ha informat de cap impacte que suposi un risc per a la seguretat nuclear", ha afegit, abans de recordar que "qualsevol mena d'incendi tant a la infraestructura com als seus voltants representa un risc de propagació de foc també a instal·lacions essencials per a la seguretat”.

Segons ha assenyalat l'OIEA, la planta ha confirmat a l'equip que no hi ha risc de nivells elevats de radiació, ja que no hi ha material radioactiu als voltants de la zona del presumpte atac. L'equip ha verificat de manera independent els nivells de radiació i ha confirmat que no han canviat.

El director general de l'OIEA Rafael Grossi ha reiterat que qualsevol acció militar contra la planta representa una violació dels principis establerts pel Consell de Seguretat de l'ONU. "Aquests atacs temeraris posen en perill la seguretat nuclear de la central i augmenten el risc d'un accident nuclear. Ja han de parar", ha conclòs.