Suècia arxiva la investigació a l'holandès Joost Klein, desqualificat a Eurovisió

Joost Klein, dels Països Baixos, interpreta la cançó "Europapa" a l'escenari del Festival de la Cançó d'Eurovisió (ESC) 2024 durant els assajos per a la segona semifinal al Malmö Arena

Suècia ha arxivat la investigació que obria sobre el representant holandès a Eurovisió, Joost Klein, després de ser desqualificat a poques hores de la final a Malmö (Suècia) a causa d'un "incident" on presumptament havia amenaçat verbalment una treballadora de producció, segons ha confirmat la fiscalia sueca al diari 'The Guardian'.

Precisament, la fiscalia ha assegurat que "no es pot provar" que el cantant d''Europapa' fos "una amenaça real" durant l'incident entre bastidors i que passava presumptament durant la semifinal del concurs.

Aquest dilluns, Suècia ha tancat el cas explicant que el que passava llavors va ser que Klein va fer un moviment "que va colpejar la dona" però que en cap moment va ser percebut pels testimonis com a amenaçador. "Va ser molt ràpid. He arxivat la investigació perquè no puc demostrar que l'acte fos capaç de causar por greu ni que ell tingués aquesta intenció", ha dit el fiscal superior Fredrik Jönsson.

A més, emissora pública neerlandesa Avrotros, responsable de l'entrada de Klein, ha dit que aquest havia estat filmat directament després de baixar de l'escenari, "en contra d'acords clarament establerts", cosa que estava en contra de les seves indicacions, ja que havia explicat que no volia ser filmat. L'emissora ha assegurat que la desqualificació era "innecessària i desproporcionada" després que l'autoritat policial sueca investigués l'incident.

Per això, el juny passat, Avrotros posava en dubte la participació dels Països Baixos al Festival d'Eurovisió després de la desqualificació de Klein i que el seu representant Joost Klein fos desqualificat durant la competició de 2024 celebrada el maig passat a Malmö (Suècia).