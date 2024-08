Imputen per intent d'assassinat l'home que va apunyalar una menor a Londres

Leicester Square, acordonada. Foto: Europa Press

Les autoritats britàniques han imputat per intent d'assassinat l'home detingut dilluns passat 12 d'agost després d'apunyalar una nena d'11 anys a la cèntrica Leicester Square de Londres , un succés sobre el qual no han transcendit detalls quant a la motivació del presumpte agressor.

L'únic sospitós va ser arrestat al mateix lloc dels fets, on inicialment es va pensar que també havia apunyalat la mare de la menor. La policia ha aclarit que aquesta dona estava tacada sang de la nena i que, per aquest motiu, van pensar que estava ferida.

La menor va patir ferides greus, encara que la seva vida no corre perill, mentre que el presumpte agressor haurà d'esperar ara una compareixença davant el jutge per brindar una primera declaració judicial.

Els investigadors ho han identificat com a Ioan Pintaru, de 32 anys, i ha indicat que no consta cap adreça coneguda. Tot i que la policia ja va descartar des d'un primer moment que hi pogués haver altres sospitosos, aquest dimarts 13 d'agost ha recordat que es tracta d'"un cas actiu".