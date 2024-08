Grècia, en flames: l'incendi d'Atenes es cobra la primera víctima mortal

Un voluntari ajuda a intentar extingir el foc. Foto: DPA

L' incendi que afecta des de fa més de dos dies localitats situades al nord d'Atenes ja s'ha cobrat una víctima mortal, una dona de 62 anys que ha mort en un establiment arrasat per les flames.

El cos ha estat localitzat a l'interior d'una fàbrica de Vrilissia, als afores de la capital grega. "No sé per què no se'n va anar quan tots els altres", ha lamentat el propietari del negoci en declaracions a la cadena ERT.

L'incendi que colpeja la regió d'Àtica es va desencadenar el diumenge 11 d'agost als voltants del llac Marató, i s'ha estès arrasant també amb diversos habitatges. El servei de vigilància de la Unió Europea (UE) ha elevat a més de 10.000 les hectàrees calcinades.

La UE també va anunciar el passat dilluns 12 el desplegament de mitjans aeris i terrestres per contribuir a les tasques d'extinció, després que les autoritats gregues activessin el Mecanisme de Protecció Civil de la UE.